Kolač sa jagodama i kefirom: Mekan, sočan i savršen uz kafu

Isprobajte recept za mekan i sočan kolač sa jagodama i kefirom. Savršen je uz kafu, a meri se na šolje.
Miris svježe pečenog kolača i jagoda koje tokom pečenja puste sok teško da išta može da nadmaši u proljećnim i ljetnim danima. Upravo zato je sezona jagoda pravo vrijeme za jednostavne domaće kolače koji se prave brzo, a nestaju sa stola još brže.
Ovaj kolač sa kefirom priprema se bez komplikovanih koraka i posebnih tehnika, a rezultat je mekano, vazdušasto tijesto puno sočnih komadića voća.
Kefir mu daje nježnu strukturu i svježinu, pa kolač ostaje mekan čak i sutradan. Savršen je za popodnevnu kafu, porodični doručak ili trenutke kada želite nešto slatko od sastojaka koje već imate kod kuće.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 4-6
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 40 minuta pečenja
Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta
Težina: lako
Sastojci:
mjera šolja od 250 ml
- 1/3 šolje smeđeg šećera
- 1 jaje
- 3/4 šolje kefira
- 1/3 šolje ulja
- 1 šolja brašna
- 1/2 kesice praška za pecivo
- svježe jagode
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
1. korak: Priprema rerne i voća
Jagode operite, očistite i presecite na polovine. Pleh obložite papirom za pečenje, a rernu zagrijte na 180 stepeni.
2. korak: Mućenje jaja i šećera
U činiji umutite jaje i šećer dok smjesa ne postane svjetlija i blago penasta.
3. korak: Dodavanje mokrih sastojaka
Dodajte kefir i ulje, pa kratko promiješajte kako bi se sastojci sjedinili.
4. korak: Dodavanje suvih sastojaka
Ubacite obje vrste brašna i prašak za pecivo, zatim umutite glatko tijesto bez grudvica.
5. korak: Jagode
Sipajte smjesu u pripremljen pleh i ravnomjerno rasporedite. Po vrhu poređajte jagode, lagano ih utisnite u tijesto i stavite kolač u zagrijanu rernu.
prije ubacivanja u tijesto uvaljajte ih u malo brašna.
6. korak: Pečenje
Pecite oko 40 minuta, dok površina ne dobije zlatnu boju, a čačkalica iz sredine izađe suva.
7. korak: Serviranje
Ostavite kolač da se kratko prohladi, pa ga pospite šećerom u prahu i servirajte.