Kolač sa jagodama i kefirom: Mekan, sočan i savršen uz kafu

Autor Aleksandra Malko
0

Isprobajte recept za mekan i sočan kolač sa jagodama i kefirom. Savršen je uz kafu, a meri se na šolje.

Kolač sa jagodama i kefirom Izvor: Shutterstock

Miris svježe pečenog kolača i jagoda koje tokom pečenja puste sok teško da išta može da nadmaši u proljećnim i ljetnim danima. Upravo zato je sezona jagoda pravo vrijeme za jednostavne domaće kolače koji se prave brzo, a nestaju sa stola još brže.

Ovaj kolač sa kefirom priprema se bez komplikovanih koraka i posebnih tehnika, a rezultat je mekano, vazdušasto tijesto puno sočnih komadića voća.

Kefir mu daje nježnu strukturu i svježinu, pa kolač ostaje mekan čak i sutradan. Savršen je za popodnevnu kafu, porodični doručak ili trenutke kada želite nešto slatko od sastojaka koje već imate kod kuće.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 4-6

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 40 minuta pečenja

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

mjera šolja od 250 ml

  • 1/3 šolje smeđeg šećera
  • 1 jaje
  • 3/4 šolje kefira
  • 1/3 šolje ulja
  • 1 šolja brašna
  • 1/2 kesice praška za pecivo
  • svježe jagode
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. korak: Priprema rerne i voća

Jagode operite, očistite i presecite na polovine. Pleh obložite papirom za pečenje, a rernu zagrijte na 180 stepeni.

U galeriji ispod pogledajte kako da zamrznete jagode za zimu.

2. korak: Mućenje jaja i šećera

U činiji umutite jaje i šećer dok smjesa ne postane svjetlija i blago penasta.

3. korak: Dodavanje mokrih sastojaka

Dodajte kefir i ulje, pa kratko promiješajte kako bi se sastojci sjedinili.

4. korak: Dodavanje suvih sastojaka

Ubacite obje vrste brašna i prašak za pecivo, zatim umutite glatko tijesto bez grudvica.

5. korak: Jagode

Sipajte smjesu u pripremljen pleh i ravnomjerno rasporedite. Po vrhu poređajte jagode, lagano ih utisnite u tijesto i stavite kolač u zagrijanu rernu.

Ako želite da spriječite da jagode potonu na dno

prije ubacivanja u tijesto uvaljajte ih u malo brašna.

6. korak: Pečenje

Pecite oko 40 minuta, dok površina ne dobije zlatnu boju, a čačkalica iz sredine izađe suva.

7. korak: Serviranje

Ostavite kolač da se kratko prohladi, pa ga pospite šećerom u prahu i servirajte.

