Čizkejk sa malinama i bijelom čokoladom: Sočan i kremast kolač u kojem ćete uživati

Evo kako da napravite slatkiš koji je pravi hit.

Čizkejk je već godinama jedan od popularnijih kolača kako u svijetu, tako i kod nas. Može se praviti od raznih sastojaka, mi vam donosimo recept za pravu proljećnu poslasticu. Evo kako da pripremite ovaj dezert sa malinamai bijelom čokoladom.

Sastojci:

Za koru:

200 g mljevenog keksa

120 g maslaca

Za bijeli fil:

500 g neutralnog sira

500 ml slatke pavlake

100 g bijele čokolade

50 g šećera u prahu

5 g želatina

Za sos od malina:

200 g malina

100 ml vode

1 kašika šećera

1 kašičica želatina

3 kašike vode

Za glazuru:

200 g bijele čokolade

100 ml slatke pavlake

Priprema:

Mljeveni keks pomiješajte sa rastopljenim maslacem, pa u kalupu prečnika 26 cm formirajte koru. Stavite u frižider da se stegne, a za to vrijeme pripremite fil. Krem sir pomiješajte sa šećerom u prahu. Slatku pavlaku umutite da dobijete čvrst šlag, pa je pomiješajte sa krem sirom.

Čokoladu otopite na pari, želatin razmutite po uputstvu, pa sve sjedinite. Za sos od maline voće prokuvaje sa vodom i šećerom, a kada krene da vri maknite sa ringle i usitnite štapnim mikerom da dobijete kašu. Dodajte razmućeni želatin i sve pomiješajte. Izvadite kalup iz frižidera i polovinu bijelog fila rasporedite preko nje, a potom premažite sosom od maline.

Preostalu smjesu od sira premažite odozgo. Za glazuru slatku pavlaku zagrijavajte do vrenja, a potom u nju dodajte bijelu čokoladu i miješajte dok se skroz se rastopi. Prelijte u kalup preko čizkejka. Stavite kolač u frižider na minimum tri sata prije služenja, a najbolje bi bilo da odstoji preko noći.