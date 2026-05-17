Uštipci bez kvasca: Hrskavi spolja, a vazdušasti i lagani iznutra

Pripremite ukusne uštipke bez kvasca za doručak ili užinu. Ovaj jednostavan recept zahtijeva samo nekoliko sastojaka i 25 minuta.

Kada vam se jede nešto domaće, toplo i slatko, a nemate vremena da čekate da tijesto naraste, uštipci bez kvasca su pravo rješenje.

Pripremaju se od nekoliko osnovnih sastojaka koje gotovo svi imaju u kuhinji, a uspijevaju čak i početnicima. Spolja budu zlatni i hrskavi, dok unutrašnjost ostaje mekana i vazdušasta.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: Doručak, užina, desert

Porcije/Količina: 20-ak uštipaka

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

200 g jogurta

2 jaja

14 kašika brašna

pola kesice praška za pecivo

prstohvat soli

ulje za prženje

1. korak: Miješanje jaja i jogurta

U većoj posudi umutite jaja, pa dodajte jogurt i kratko promiješajte.

Važno: Tijesto ne treba da bude ni previše gusto ni previše rijetko, idealno je da polako pada sa kašike.

2. korak: Dodavanje suvih sastojaka

Dodajte brašno, prašak za pecivo i malo soli. Miješajte dok ne dobijete gusto i ujednačeno tijesto bez grudvica.

3. korak: Prženje

U dubljoj šerpi zagrijte ulje na srednjoj temperaturi. Kašikom spuštajte manje količine tijesta u vrelo ulje. Pržite uštipke nekoliko minuta, okrećući ih dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa svih strana.

4. korak: Služenje

Vadite ih na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće i služite dok su još topli.

(Stvar ukusa/Mondo)