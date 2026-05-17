logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uštipci bez kvasca: Hrskavi spolja, a vazdušasti i lagani iznutra

Uštipci bez kvasca: Hrskavi spolja, a vazdušasti i lagani iznutra

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Pripremite ukusne uštipke bez kvasca za doručak ili užinu. Ovaj jednostavan recept zahtijeva samo nekoliko sastojaka i 25 minuta.

Uštipci bez kvasca Izvor: Shutterstock

Kada vam se jede nešto domaće, toplo i slatko, a nemate vremena da čekate da tijesto naraste, uštipci bez kvasca su pravo rješenje.

Pripremaju se od nekoliko osnovnih sastojaka koje gotovo svi imaju u kuhinji, a uspijevaju čak i početnicima. Spolja budu zlatni i hrskavi, dok unutrašnjost ostaje mekana i vazdušasta.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: Doručak, užina, desert

Porcije/Količina: 20-ak uštipaka

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 200 g jogurta
  • 2 jaja
  • 14 kašika brašna
  • pola kesice praška za pecivo
  • prstohvat soli
  • ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Miješanje jaja i jogurta

U većoj posudi umutite jaja, pa dodajte jogurt i kratko promiješajte.

Važno:

Tijesto ne treba da bude ni previše gusto ni previše rijetko, idealno je da polako pada sa kašike.

2. korak: Dodavanje suvih sastojaka

Dodajte brašno, prašak za pecivo i malo soli. Miješajte dok ne dobijete gusto i ujednačeno tijesto bez grudvica. 

3. korak: Prženje

U dubljoj šerpi zagrijte ulje na srednjoj temperaturi. Kašikom spuštajte manje količine tijesta u vrelo ulje. Pržite uštipke nekoliko minuta, okrećući ih dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa svih strana.

4. korak: Služenje

Vadite ih na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće i služite dok su još topli.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA