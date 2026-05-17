Uštipci bez kvasca: Hrskavi spolja, a vazdušasti i lagani iznutra

Pripremite ukusne uštipke bez kvasca za doručak ili užinu. Ovaj jednostavan recept zahtijeva samo nekoliko sastojaka i 25 minuta.
Kada vam se jede nešto domaće, toplo i slatko, a nemate vremena da čekate da tijesto naraste, uštipci bez kvasca su pravo rješenje.
Pripremaju se od nekoliko osnovnih sastojaka koje gotovo svi imaju u kuhinji, a uspijevaju čak i početnicima. Spolja budu zlatni i hrskavi, dok unutrašnjost ostaje mekana i vazdušasta.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: Doručak, užina, desert
Porcije/Količina: 20-ak uštipaka
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 200 g jogurta
- 2 jaja
- 14 kašika brašna
- pola kesice praška za pecivo
- prstohvat soli
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Miješanje jaja i jogurta
U većoj posudi umutite jaja, pa dodajte jogurt i kratko promiješajte.
Tijesto ne treba da bude ni previše gusto ni previše rijetko, idealno je da polako pada sa kašike.
2. korak: Dodavanje suvih sastojaka
Dodajte brašno, prašak za pecivo i malo soli. Miješajte dok ne dobijete gusto i ujednačeno tijesto bez grudvica.
3. korak: Prženje
U dubljoj šerpi zagrijte ulje na srednjoj temperaturi. Kašikom spuštajte manje količine tijesta u vrelo ulje. Pržite uštipke nekoliko minuta, okrećući ih dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa svih strana.
4. korak: Služenje
Vadite ih na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće i služite dok su još topli.
