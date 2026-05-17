Banjaluka u znaku kulture: Noć muzeja donosi sadržaj za cijelu porodicu

Autor Dragana Božić
U Muzeju savremene umjetnosti RS i Muzeju Republike Srpske u subotu, 23. maja, biće obilježena Evropska noć muzeja 2026. uz bogat program iz oblasti umjetnosti, muzike, istorije i interaktivnih sadržaja za sve generacije.

U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u okviru manifestacije Noć muzeja 2026 biće otvorena izložba „Evo šta sam dosad naučio“, posvećena radu američkog dizajnera Milton Glaser, jednog od najuticajnijih autora savremene vizuelne kulture i tvorca čuvenog logotipa „I ❤ NY“.

Svečano otvaranje izložbe zakazano je za subotu, 23. maja, u 20 časova, a realizuje se u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i u okviru inicijative „Freedom 250“.

Postavka donosi izbor plakata i vizuelnih rješenja koje je Glaser stvarao tokom karijere, a njegov rad ostavio je snažan trag u oblasti grafičkog dizajna, vizuelnih komunikacija i kulture druge polovine 20. vijeka. Izloženi plakati dio su kolekcije koju je Muzeju poklonio poznati dizajner i ilustrator Mirko Ilić.

U okviru programa Noći muzeja publiku očekuje i jazz nastup Alberta B. Savića sa početkom u 20.30 časova. Njegov nastup tematski je povezan sa izložbom i njujorškom vizuelnom scenom koju je Glaser obilježio svojim radom, donoseći atmosferu savremene američke kulture kroz muziku, improvizaciju i urbani zvuk.

Posjetioci će tokom večeri moći da pogledaju i druge izložbene programe Muzeja, kao i koncert multimedijalne umjetnice Sare Renar, koji će biti dio cjelovečernjeg programa manifestacije.

Istovremeno, Muzej Republike Srpske pripremio je cjelodnevni program uz besplatan ulaz do 22.00 časa.

Posjetioci će moći da prisustvuju kreativnoj radionici za djecu, lovu na muzejsko blago za cijelu porodicu, koncertu Gradskog tamburaškog orkestra, kao i prikazu viteških borbi i interaktivnom programu sa replikama srednjovjekovnog oružja i opreme koje organizuje Red Bijelog Orla.

U okviru programa biće organizovana i fotokabina sa besplatnim fotografijama za posjetioce.

