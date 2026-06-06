Crna odjeća je sinonim za eleganciju i praktičnost, ali uz pogrešnu negu brzo gubi intenzitet boje. Evo šta kažu stručnjaci o pravilnom pranju crnih komada.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Pravilno održavanje crne odjeće počinje sortiranjem veša.

počinje sortiranjem veša. Deterdžent mora da bude blag, a voda hladna.

Crna odjeća je omiljeni izbor mnogih – skriva fleke, uvijek izgleda sofisticirano i lako se kombinuje. Međutim, najveći problem je što prebrzo izblijedi.

Stručnjaci upozoravaju da se iza toga krije jedna osnovna greška koju većina ljudi pravi.

Najčešća greška je pranje u previše toploj vodi. „Vruća voda je neprijatelj crne boje,“ objašnjava Stiv Kolins, stručnjak za čišćenje odjeće. Visoka temperatura izvlači boju iz vlakana, a trenje u bubnju dodatno slabi materijal. Rezultat su izblijedili komadi koji brzo gube formu.

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Vidi opis Greška broj 1 sa crnom odjećom: Temperatura vode i sortiranje veša su glavni za pametno pranje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SVETLANA BRAUN/SVETLANA BRAUN Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: SVETLANA BRAUN/SVETLANA BRAUN Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: SVETLANA BRAUN/SVETLANA BRAUN Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: SVETLANA BRAUN/SVETLANA BRAUN Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: SVETLANA BRAUN/SVETLANA BRAUN Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: SVETLANA BRAUN/SVETLANA BRAUN Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Marko Arsić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Marko Arsić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: SVETLANA BRAUN/SVETLANA BRAUN Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: SVETLANA BRAUN/SVETLANA BRAUN Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: SVETLANA BRAUN/SVETLANA BRAUN Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: SVETLANA BRAUN/SVETLANA BRAUN Br. slika: 12 12 / 12 AD

Osim toga, tvrda voda ostavlja naslage, a deterdženti često sadrže hemikalije koje posvjetljuju tkaninu. Kada se crna odjeća pere zajedno sa svjetlijim bojama, efekat izblijeđivanja je još izraženiji.

Rješenje je hladna voda. Kolins savjetuje da se gotovo sva odjeća pere na hladnom ciklusu, osim posteljine i peškira koji zahtijevaju topliju vodu zbog higijene. Za crnu odjeću preporučuje se i korišćenje blagih deterdženata koji čuvaju intenzivne boje.

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Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Organizacija pranja je ključna. Tamne boje se peru zajedno, jarke boje poput crvene i ljubičaste u posebnom ciklusu, dok se bijele i pastelne odvajaju. Još jedan trik je razdvajanje po tipu tkanine – sportski poliester ne ide sa pamučnim majicama, jer različiti materijali stvaraju različito trenje.

Sušenje je druga kritična tačka. Visoka temperatura u sušilici može da „zaključa“ fleke i dodatno izblijedi boju. Najbolje je koristiti najnižu temperaturu ili sušiti na vazduhu. Iako to može da stvori tvrde nabore, boja ostaje postojana, a odeća duže traje.

Pravila za održavanje crne odjeće