Žene više ne žele bikini: Ovaj kupaći je hit, sakriva stomak, a nosi se i poslije mora uz suknje i pantalone

Bilo da plivate, igrate odbojku na pijesku ili provodite aktivan dan pored vode, ovi kostimi omogućavaju slobodno kretanje i osjećaj sigurnosti tokom cijelog dana.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Jednodjelni kupaći kostimi ponovo su među najvećim ljetnjm trendovima zahvaljujući spoju udobnosti, elegancije i funkcionalnosti.

Bolje prijanjaju uz tijelo, pa su odličan izbor za plivanje, sportove na plaži i aktivan odmor.

Osim na plaži, mogu se nositi i u drugim prilikama jer se lako kombinuju sa pantalonama, šorcevima ili suknjom i nose kao moderan bodi u svakodnevnim ljetnjim kombinacijama.

Sve više žena ovog ljeta preskače bikini i bira jednodjelni kupaći kostim – i to s dobrim razlogom. Osim što pruža više udobnosti i sigurnosti tokom plivanja, savremeni modeli izgledaju toliko efektno da se nose i kao moderan bodi uz pantalone, šorts ili suknju. Zato su jednodjelni kupaći kostimi ponovo među najvećim modnim trendovima sezone.

Jedna od njihovih najvećih prednosti jeste praktičnost. Za razliku od bikinija, nema potrebe za kombinovanjem različitih veličina gornjeg i donjeg dijela niti za stalnim podešavanjem naramenica ili brigom da će se kostim pomjeriti tokom plivanja. Upravo zato pružaju veću udobnost i omogućavaju bezbrižno uživanje u svim ljetnim aktivnostima.

Pored toga, jednodjelni kupaći kostimi obezbjeđuju odličnu stabilnost i sigurno prijanjanje uz tijelo, čak i tokom dinamičnijih aktivnosti. Bilo da plivate, igrate odbojku na pijesku ili provodite aktivan dan pored vode, omogućavaju slobodno kretanje i osjećaj sigurnosti tokom cijelog dana.

Jednodjelni kupaći kostimi zbog svoje udobnosti i sigurnog prijanjanja mnogim ženama pružaju dodatno samopouzdanje. Omogućavaju da se potpuno opuste i bezbrižno uživaju na plaži, bazenu ili tokom različitih ljetnih aktivnosti, a u zavisnosti od kroja, mogu i da sakriju stomak ili druge nesavršenosti u predjelu struka.

Vidi opis Žene više ne žele bikini: Ovaj kupaći je hit, sakriva stomak, a nosi se i poslije mora uz suknje i pantalone moderan kupaći kostim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Praktičan i moderan izbor

Danas jednodjelni kupaći kostim nije samo praktično rješenje za kupanje, već i moderan komad ljetne garderobe. Savremeni modeli nude veliki izbor dizajna, od atraktivnih izreza i otvorenih leđa do elegantnih kaiševa i drugih upečatljivih detalja. Različiti krojevi omogućavaju da svaka žena pronađe model koji odgovara njenom stilu i ukusu.

Crni jednodelni kupaći kostim ostaje jedan od najpopularnijih vanvremenskih klasika, dok modeli u jarkim bojama, sa zanimljivim dezenima i asimetričnim krojevima predstavljaju aktuelne ljetne trendove.

Jednostavno se uklapa u različite kombinacije

Jedna od velikih prednosti jednodjelnog kupaćeg kostima jeste njegova svestranost. Uz lanene pantalone, šorts ili suknju lako se pretvara u atraktivan ljetni autfit koji je prikladan za šetnju, odlazak na ručak ili večernji izlazak. Na taj način postaje mnogo više od običnog kupaćeg kostima i dobija ulogu praktičnog modnog komada za različite prilike.

U galeriji pogledajte neke od modela kupaćih koji najbolje skrivaju stomak:

Za razliku od bikinija koji je najčešće rezervisan za plažu i bazen, jednodelni kupaći kostimi pružaju veću svestranost jer se mogu nositi i kao moderan bodi. Zahvaljujući tome, lako se kombinuju sa različitim komadima garderobe i prilagođavaju raznim prilikama tokom toplih letnjih dana.