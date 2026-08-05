Šveđanka napravila tuš u dvorištu: Od starog materijala iz kuće stvorila rajski kutak za ljetnje osvježenje

Poznata švedska jutjuberka pokazala je kako je od odbačenog materijala iz kuće napravila savršen tuš u dvorištu.

Izvor: Youtube / Benita Larsson

Za oblaganje zidova dvorišne tuš-kabine iskorišćene su stare daske sa unutrašnjih plafona kuće, koje su očišćene, izbrušene i montirane bez kupovine novih elemenata.

iskorišćene su stare daske sa unutrašnjih plafona kuće, koje su očišćene, izbrušene i montirane bez kupovine novih elemenata. Voda se grije prirodnim putem zahvaljujući sunčevim zracima koji zagrijavaju cijev povezanu sa bunarom, a toplu i hladnu vodu korisnik sam miješa unutar kabine.

koji zagrijavaju cijev povezanu sa bunarom, a toplu i hladnu vodu korisnik sam miješa unutar kabine. Unutrašnjost je ostavljena u izvornim nijansama plave, zelene i sive boje, dok je spoljašnjost okrečena u prepoznatljivu tradicionalnu švedsku crvenu boju.

Švedska kreatorka sadržaja Benita Larson, koja svoje vrijeme dijeli između gradskog stana u Stokholmu i ljetnjikovca u ruralnom dijelu Švedske, riješila je da potpuno transformiše jedan zapušteni dio svog dvorišta. U jednom od svojih videa provela je pratioce kroz proces pravljenja solarnog tuša na otvorenom, dokazujući da se uz malo mašte, truda i reciklaže može napraviti pravo malo remek-djelo.

Umjesto da kupuje novi materijal, Benita se vodi principom održivosti pa se uvijek trudi da iskoristi ono što već ima na imanju.

Za oblaganje zidova tuš-kabine iskorišćen je materijal skinut sa plafona kuće. Prije same ugradnje, svaka daska je morala detaljno da se ostruže i izbrusi. Stari slojevi farbe su na pojedinim mjestima spadali sami, dok su drugi zahtijevali mnogo truda i fizičke snage.

Izvor: Youtube / Benita Larsson

Nakon početnog mjerenja i razmišljanja, Benita je odlučila da krene u akciju i rješava detalje usput. Koristila je duže daske gdje god je moglo, dok su kraći komadi poslužili za popunjavanje pukotina. Uz pomoć pištolja za eksere, stranice je montirala prilično brzo.

Prednji zid je bio znatno složeniji jer je zahtijevao precizno mjerenje i ostavljanje otvora za tuš-bateriju i glavu tuša.

Kako funkcioniše solarni tuš?

Sistem je genijalan u svojoj jednostavnosti:

Solarna cijev se preko crijeva povezuje sa bunarom i puni hladnom vodom.Sunce tokom dana zagrijava vodu unutar cijevi.

se preko crijeva povezuje sa bunarom i puni hladnom vodom.Sunce tokom dana zagrijava vodu unutar cijevi. Prilikom tuširanja , crijevo se ponovo povezuje, a zagrijana voda se miješa sa hladnom vodom, pa unutar kabine možete sami da podesite prijatnu temperaturu.

, crijevo se ponovo povezuje, a zagrijana voda se miješa sa hladnom vodom, pa unutar kabine možete sami da podesite prijatnu temperaturu. Zimska pauza: Pošto voda ne smije da smrzne, sa završetkom sezone u jesen sistem se prazni, cijev se demontira i unosi u kuću do proljeća.

Benita je odlučila da unutrašnjost tuša uopšte ne farba, već je ostavila daske u izvornom izdanju, naglašavajući prelijepe, prirodne tonove plave, zelene i sive boje sa tragovima starog vremena. Sa spoljne strane, kabina je prefaragana u tradicionalnu švedsku crvenu boju, baš kao i sve ostale građevine u selu. Pogledajte je u galeriji slika.

Vidi opis Šveđanka napravila tuš u dvorištu: Od starog materijala iz kuće stvorila rajski kutak za ljetnje osvježenje kako napraviti tuš u dvorištu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 10 10 / 10

Krov je napravljen od providnog materijala kako bi unutra bilo dovoljno prirodne svjetlosti, a Benita kroz osmijeh poručuje da joj uopšte ne smeta što je odozgo mogu vidjeti eventualno neke radoznale ptice.

Na mjestu gdje je nekada bio stari dvorišni tuš, ostala je samo baštenska kućica, a i njoj je obnovljen krov, postavljen oluk i dodatni burići za prikupljanje kišnice, pogledajte je u galeriji slika.

Vidi opis Šveđanka napravila tuš u dvorištu: Od starog materijala iz kuće stvorila rajski kutak za ljetnje osvježenje Kako srediti baštensku kućicu u dvorištu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Youtube / Benita Larsson Br. slika: 13 13 / 13

(Lepa i srećna/Mondo)