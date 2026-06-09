Tuš kabine odlaze u prošlost? Italijanski tuš postaje sve popularniji izbor za moderna kupatila

Sve više vlasnika stanova i kuća prilikom renoviranja bira italijanski tuš. Otvoreni dizajn, jednostavno održavanje i bolja pristupačnost čine ga jednim od najtraženijih rješenja za moderna kupatila.

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Italijanski tuš postaje jedno od najpopularnijih rješenja za renoviranje kupatila.

Otvoreni dizajn bez praga vizuelno povećava prostor i olakšava održavanje.

Posebno je pogodan za starije osobe, djecu i osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Nekada su kade bile neizostavan dio gotovo svakog kupatila, da bi ih vremenom u mnogim domovima zamijenile klasične tuš kabine. Međutim, novi trend u uređenju enterijera pokazuje da i tuš kabine polako gube primat pred modernijim rješenjem – italijanskim tušem.

Riječ je o tušu bez klasične tuš kade i visokih ivica, koji se sve češće ugrađuje prilikom renoviranja kupatila. Njegov minimalistički izgled, funkcionalnost i jednostavno održavanje učinili su ga jednim od najtraženijih rješenja u savremenom dizajnu enterijera.

Za razliku od tradicionalnih tuš kabina, italijanski tuš nema prag niti izdvojenu kadu. Prostor za tuširanje najčešće je odvojen samo staklenom pregradom, dok se u pojedinim izvedbama ne koristi nikakva fizička barijera.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda italijanski tuš!

Zahvaljujući otvorenom konceptu, ova vrsta tuša posebno je pogodna za manja kupatila jer stvara utisak većeg i prostranijeg prostora. Istovremeno se lako uklapa u različite stilove uređenja, od minimalističkih i modernih do klasičnih enterijera.

Jedna od najvećih prednosti italijanskog tuša je jednostavnije održavanje. Kod klasičnih kabina kamenac i naslage sapuna često se skupljaju na spojevima, vratima i kadama, dok otvoreni dizajn bez suvišnih elemenata omogućava brže i lakše čišćenje.

Stručnjaci ističu i njegovu praktičnost. Zbog nepostojanja praga, ulazak u tuš znatno je lakši za starije osobe, osobe sa smanjenom pokretljivošću, ali i porodice sa malom djecom. Otvoren prostor pruža veću slobodu kretanja tokom tuširanja i dodatno doprinosi osjećaju komfora.

Sve veća popularnost italijanskog tuša pokazuje da se trendovi u uređenju kupatila kreću ka jednostavnijim, funkcionalnijim i estetski privlačnijim rješenjima koja maksimalno iskorištavaju raspoloživi prostor.