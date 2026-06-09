Gradijent zidovi su najnoviji hit za 2026: Stvaraju osjećaj topline i luksuza, evo kako se prave

Gradijentni zidovi osvajaju enterijere u 2026. godini. Saznajte kako da kombinujete nijanse iste boje i unesete više dubine, topline i elegancije u svoj dom.

Izvor: Ground Picture/Shutterstock

Gradijent zidovi bi mogli da budu najveći trend u enterijeru tokom 2026. godine.

Koriste se najmanje tri nijanse iste boje za postizanje dubine i topline prostora.

Najtamnija nijansa ide pri dnu, a najsvjetlija na plafon za skladan efekat.

Svijet enterijera iz godine u godinu donosi nove trendove kada je riječ o bojama zidova. Nakon popularnih tehnika poput "color drenching", "double drenching" i naglašenih plafona, stručnjaci predviđaju da će gradijentni zidovi biti jedan od vodećih trendova u uređenju doma tokom 2026. godine.

Prema riječima stručnjaka iz britanskog brenda boja Farrow & Ball, ovaj trend donosi više dubine, topline i karaktera prostoru, a istovremeno stvara prijatan i ušuškan ambijent.

Šta su gradijentni zidovi?

Gradijentni zidovi podrazumijevaju korištenje više nijansi iste boje kako bi se postigao postepen prelaz od tamnijih ka svjetlijim tonovima. Na taj način prostor dobija dodatnu dimenziju i vizuelnu dubinu.

Za razliku od tehnike "color drenching", gdje se svi elementi u prostoriji boje u istu nijansu kako bi prostor djelovao veće i smirenije, gradijentni pristup ima drugačiji cilj.

"Gradijentna dekoracija koristi se kako bi se istakao svaki dio prostora i stvorio snažniji osjećaj dubine i slojevitosti", objašnjava Joa Studholme, kolorista i savjetnica brenda Farrow & Ball za RealSimple.

Zašto gradijentni zidovi postaju veliki trend?

Prema mišljenju stručnjaka, sve više ljudi želi da njihov dom bude mjesto odmora i sigurnosti u ubrzanom svakodnevnom životu.

"Danas provodimo više vremena kod kuće nego ranije, pa dom treba da bude prostor koji pruža osjećaj udobnosti i mira. Korišćenje različitih tonova iste boje stvara skladan izgled koji djeluje umirujuće i prijatno, a istovremeno ostavlja snažan dizajnerski utisak", kaže Studholme.

Kako da primijenite gradijentni trend u svom domu?

Najjednostavniji način jeste da koristite tri nijanse iste boje.

Stručnjaci preporučuju:

najtamniju nijansu za lajsne i donje dijelove prostorije,

srednji ton za zidove,

najsvjetliju nijansu za plafon.

Ukoliko prostorija ima dekorativne plafonske lajsne, može se dodati i četvrta, još svjetlija nijansa kako bi prelaz bio još suptilniji.

Što je prostor veći, moguće je koristiti više tonova iste boje.

Plafon igra važnu ulogu

Jedna od najvećih grešaka jeste ostavljanje plafona u klasičnoj bijeloj boji.

"Plafon je zapravo peti zid svake prostorije i trebalo bi da bude dio cjelokupne kolorističke priče. Upravo on povezuje sve nijanse i čini da prostor izgleda skladno i promišljeno", ističe Studholme.

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Vidi opis Gradijent zidovi su najnoviji hit za 2026: Stvaraju osjećaj topline i luksuza, evo kako se prave Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Moderne tehnike zidova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: OmiStudio/Shutterstock Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Ground Picture/Shutterstock Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Dariusz Jarzabek/Shutterstock Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Hotel Art Photography/Shutterstock Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Ann Bulashenko/Shutterstock Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Molodid Studio/Shutterstock Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Islam stock photo seller/Shutterstock Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Sanatana/Shutterstock Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 12 / 12 AD

Koje boje su najbolji izbor?

Ključ uspjeha ovog trenda jeste da sve nijanse pripadaju istoj porodici boja.

Odličan izbor su:

topli zemljani tonovi,

bež i neutralne nijanse,

terakota i braon tonovi,

prigušene crvene nijanse.

Stručnjaci posebno izdvajaju kombinaciju bogate crvene boje koja postepeno prelazi u nježne losos i svijetloroze tonove, jer prostoru daje toplinu i sofisticiran izgled.