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Osvježenje za vrele dane: Napravite domaći "slushie" za samo dva minuta

Osvježenje za vrele dane: Napravite domaći "slushie" za samo dva minuta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Donosimo jednostavan recept za domaći slushie od smrznutog voća. Osvježavajući ledeni napitak gotov je za samo nekoliko minuta.

Recept za domaći slushie: Napravite ledeni voćni napitak za samo 2 minuta Izvor: mondo/ai

Kada temperature porastu, malo šta prija kao ledeni napitak koji rashlađuje i osvježava. Dobra vijest je da za ukusan domaći slushie nije potrebno mnogo vremena ni sastojaka – dovoljno je nekoliko minuta i blender.

Za pripremu ovog osvježavajućeg napitka potrebno je:

  • 250 grama smrznutih jagoda ili malina,
  • 150 mililitara hladne vode ili soka od narandže,
  • jedna do dvije kašike meda ili šećera po želji,
  • te nekoliko kockica leda.

Sve sastojke stavite u blender i miksajte između 30 i 60 sekundi, dok ne dobijete gustu, ledenu teksturu karakterističnu za slushie. Napitak potom sipajte u čašu i poslužite odmah.

Ljubitelji intenzivnijeg ukusa mogu dodati nekoliko listića svježe nane i malo limunovog soka, dok se gustina napitka lako prilagođava – više smrznutog voća daje gušću teksturu, a dodatna količina tečnosti čini slushie laganijim za ispijanje.

Ovaj jednostavan recept idealan je za ljetna druženja, opuštanje na terasi ili brzo osvježenje nakon boravka na suncu, a može se pripremiti i sa drugim vrstama smrznutog voća poput manga, ananasa ili borovnica.

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recept Mondo kuhinja

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