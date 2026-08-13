Osvježenje za vrele dane: Napravite domaći "slushie" za samo dva minuta

Donosimo jednostavan recept za domaći slushie od smrznutog voća. Osvježavajući ledeni napitak gotov je za samo nekoliko minuta.

Izvor: mondo/ai

Kada temperature porastu, malo šta prija kao ledeni napitak koji rashlađuje i osvježava. Dobra vijest je da za ukusan domaći slushie nije potrebno mnogo vremena ni sastojaka – dovoljno je nekoliko minuta i blender.

Za pripremu ovog osvježavajućeg napitka potrebno je:

250 grama smrznutih jagoda ili malina,

150 mililitara hladne vode ili soka od narandže,

jedna do dvije kašike meda ili šećera po želji,

te nekoliko kockica leda.

Sve sastojke stavite u blender i miksajte između 30 i 60 sekundi, dok ne dobijete gustu, ledenu teksturu karakterističnu za slushie. Napitak potom sipajte u čašu i poslužite odmah.

Ljubitelji intenzivnijeg ukusa mogu dodati nekoliko listića svježe nane i malo limunovog soka, dok se gustina napitka lako prilagođava – više smrznutog voća daje gušću teksturu, a dodatna količina tečnosti čini slushie laganijim za ispijanje.

Ovaj jednostavan recept idealan je za ljetna druženja, opuštanje na terasi ili brzo osvježenje nakon boravka na suncu, a može se pripremiti i sa drugim vrstama smrznutog voća poput manga, ananasa ili borovnica.