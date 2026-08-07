Kad jednom probate gibanicu sa mlincima, klasične kore vam više neće pasti na pamet

Isprobajte recept za gibanicu sa mlincima koja je toliko dobra da ćete zaboraviti na klasičnu sa korama.

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Kada poželite da pripremite gibanicu na malo drugačiji način, mlinci mogu biti odlična zamjena za klasične kore.

Poslije kratkog barenja postaju mekani, upijaju bogat fil od sira, jogurta i kajmaka, dok tokom pečenja dobijaju prepoznatljivu zlatnu i hrskavu koricu.

Ovakva gibanica podjednako je ukusna za doručak, ručak ili laganu večeru, a sigurno će se naći među receptima kojima ćete se često vraćati.

Sastojci:

600 g mlinaca

6 jaja

500 g sitnog sira

300 ml kiselog mlijeka

200 ml jogurta

80 g kajmaka

50 ml ulja

150 ml kisele vode

susam za posipanje

so, po potrebi

malo ulja za podmazivanje tepsije

U veću šerpu sipajte posoljenu vodu i zagrijte do ključanja. Mlince kratko obarite jedan do dva minuta, zatim ih ocijedite kako bi omekšali, ali zadržali oblik.

U većoj posudi umutite pet jaja, dodajte sitan sir, kiselo mlijeko, jogurt i kajmak. Sve dobro sjedinite, pa umiješajte ulje i kiselu vodu.

Važan savjet: Pazite da ne prekuvate mlince kako se ne bi raspadali tokom slaganja.

Tepsiju premažite tankim slojem ulja i na dno rasporedite prvi sloj obarenih mlinaca.

Svaki mlinac kratko umočite u pripremljeni fil, pa slažite u tepsiju jedan preko drugog. Nastavite dok ne utrošite sav materijal, a završni sloj neka budu mlinci.

Gibanicu isijecite na kocke ili rombove, pa preko nje ravnomjerno rasporedite preostali fil. Posljednje jaje umutite i premažite površinu pite, a zatim pospite susamom.

Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 220 stepeni oko 15 minuta. Zatim smanjite temperaturu na 200 stepeni i nastavite pečenje još 20 do 25 minuta, dok gibanica ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.

Ostavite gibanicu desetak minuta da se prohladi, pa je poslužite toplu uz kiselo mlijeko ili jogurt.

(Stvar ukusa/Mondo)