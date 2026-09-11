Sočna piletina u hrskavoj korici od parmezana: Savršen obrok uz pire krompir

Uživajte u receptu za piletinu u parmezanu, koja se savršeno slaže sa kremastim pire krompirom i bogatim sosom.

Izvor: Preentscreen / Instagram / Tagezrezept

Sočna piletina u hrskavoj korici od parmezana, prelivena kremastim sosom sa sušenim paradajzom i kaparima, odličan je izbor za ukusan i zasitan ručak. Uz nju se savršeno slaže kremasti pire krompir.

Sastojci

Za piletinu:

500–600 g pilećeg filea

2–3 kašike brašna

1 jaje

40–50 g rendanog parmezana

1–2 kašike sjeckanog peršuna

so po ukusu

biber po ukusu

mljevena paprika po ukusu

ulje za prženje

Izvor: Preentscreen / Instagram / Tagezrezept

Za kremasti sos:

1 glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

5–6 komada sušenog paradajza

1 kašika putera

1 kašika brašna

150 ml vode

150 ml mlijeka

150 ml slatke pavlake za kuvanje

1 kašičica bujona ili odgovarajuća količina gotovog bujona

1–2 kašike kapara

so po ukusu

biber po ukusu

mljevena paprika po ukusu

malo čilija, po želji

svjež peršun

nekoliko kapi limunovog soka

Za pire krompir:

700–800 g krompira

40–50 g putera

100–150 ml toplog mlijeka

so po ukusu

biber po ukusu

Priprema piletine

Pileći file očistite i, ukoliko su komadi deblji, prepolovite ili ih blago istanjite čekićem za meso kako bi se ravnomjerno ispekli. Začinite ih solju, biberom i mljevenom paprikom.

Pripremite tri posude. U prvu sipajte brašno, u drugoj umutite jaje, a u trećoj pomiješajte rendani parmezan i sitno sjeckani peršun.

Svaki komad piletine najprije uvaljajte u brašno, zatim umočite u umućeno jaje, a na kraju dobro pritisnite u mješavinu parmezana i peršuna kako bi se napravila ukusna korica.

U većem tiganju zagrijte malo ulja na srednjoj temperaturi. Stavite piletinu i pržite je nekoliko minuta sa obje strane, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju i hrskavu koricu.

Kada je piletina gotova, izvadite je iz tiganja i ostavite sa strane. Ne morate da perete tiganj jer će ostaci korice i masnoće dati dodatni ukus sosu.

Priprema kremastog sosa

U isti tiganj dodajte kašiku putera. Ubacite sitno sjeckani crni luk i pržite nekoliko minuta, dok ne omekša i postane staklast.

Dodajte sitno isjeckan ili izgnječen bijeli luk i sjeckani sušeni paradajz. Kratko propržite, tek toliko da bijeli luk zamiriše, a paradajz pusti aromu.

Izvor: Preentscreen / Instagram / Tagezrezept

Zatim dodajte kašiku brašna i sve dobro promiješajte. Pržite oko minut uz neprestano miješanje, kako bi se brašno kratko zapeklo i izgubilo ukus sirovog brašna.

Postepeno sipajte vodu, uz stalno miješanje kako se ne bi stvorile grudvice. Dodajte bujon, mlijeko i slatku pavlaku za kuvanje.

Začinite solju, biberom i mljevenom paprikom, a ako volite pikantnije ukuse, dodajte i malo čilija.

Ubaci­te kapare i ostavite sos da se krčka na tihoj do umjerenoj temperaturi oko 5–8 minuta. Povremeno promiješajte. Sos bi trebalo postepeno da se zgusne i dobije finu, kremastu teksturu.

Kada je sos dovoljno gust, vratite pržene komade piletine u tiganj. Prelijte ih sosom i ostavite još nekoliko minuta na tihoj vatri kako bi se ukusi sjedinili, a piletina upila dio kremastog sosa.

Na kraju dodajte sitno sjeckani svjež peršun i nekoliko kapi limunovog soka. Limun će dati blagu svježinu i lijepo izbalansirati kremasti sos.

Priprema pire krompira

Krompir oljuštite, operite i isijecite na približno jednake komade kako bi se ravnomjerno skuvao.

Stavite ga u šerpu, prelijte vodom i dodajte malo soli. Kuhajte oko 15–20 minuta, odnosno dok krompir potpuno ne omekša i viljuška lako prolazi kroz njega.

Kada je kuhan, dobro ga ocijedite i vratite kratko u toplu šerpu kako bi ispario višak vode.

Dodajte puter i počnite da gnječite krompir. Postepeno sipajte toplo mlijeko, uz miješanje, sve dok ne dobijete kremast pire željene gustine.

Na kraju dodajte so i biber po ukusu.

Izvor: Preentscreen / Instagram / Tagezrezept

Serviranje

Na tanjir stavite obilnu porciju toplog pire krompira, preko ili pored njega servirajte hrskavu pileću šniclu, a zatim sve obilno prelijte kremastim sosom sa sušenim paradajzom i kaparima.

Pospite svježim peršunom, a po želji dodajte još nekoliko kapi limunovog soka.

Savjet: Piletinu nemojte pržiti na prejakoj temperaturi jer parmezan u korici može brzo da potamni. Najbolje je da se peče na umjerenoj temperaturi, kako bi spolja dobila zlatnu koricu, a unutrašnjost ostala sočna.