Najljepši "parfemi ljubavi": Mirisi koji bude strast, uzbuđuju muškarce i žene

10 parfema koji stimulišu strast i uzbuđuju muškarce i žene, mirisi koje morate imati u svojoj kolekciji.

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Moć mirisa je neosporna. Određeni parfemi mogu da nas u trenu prenesu na posebno mjesto i u drugo vrijeme, popraviti nam raspoloženje, pa čak i probuditi strast i privlačnost kod muškaraca i žena. Kada je riječ o ovom drugom, mnoga esencijalna ulja i note dokazano djeluju kao prirodni afrodizijaci.

„Po mom mišljenju, postoje dvije glavne vrste afrodizijačkih mirisa: animalni i začinski“, kaže Kristen Kvin Kastro iz brenda Los Feliz Botanicals, napominjući da animalne note ne moraju nužno biti životinjskog porijekla, jer danas vlada sve veća potražnja za botaničkim mošusima.

„Afrodizijačke mirisne note mogu da stimulišu privlačnost, naglase čulnost osobe koja ih nosi, privuku pažnju i, u najmanju ruku, donesu vam pregršt komplimenata“, ističe parfimista Karlos Huber. A, ruku na srce, to je otprilike sve što nam od jednog parfema i treba.

Ukoliko želite da obogatite svoju kolekciju nekim od ovih zavodničkih mirisa, na pravom ste mjestu. Predstavljamo vam deset nota koje su poznate po svojim afrodizijačkim svojstvima.

1. Jasmin

Slatki i delikatni cvijet jasmina povećava budnost i popravlja raspoloženje, a oba ova faktora mogu pojačati seksualnu želju. U hinduističkoj i muslimanskoj tradiciji jasmin je poznat kao „parfem ljubavi“. Smatra se jednim od najmoćnijih afrodizijaka, a brojne varijetete ovog cvijeta odlikuju note koje uspješno oponašaju animalni mošus.

2. Ruža

Kastro ističe da ruže sadrže indol, mirisni molekul koji daje parfemu potrebnu dubinu i karakter. Pored toga, studija iz 2015. godine pokazala je da ulje ruže može biti snažan stimulans za muškarce. Budući da djeluje kao prirodni relaksant, ružino ulje može da smanji inhibicije, što ga čini savršenim izborom za potpuno prepuštanje čulnim uživanjima. Ukoliko tražite zavodljiv miris ruže, odličan izbor je By Rosie Jane's Rosie Eau de Parfum, koji kombinuje note nježnog mošusa, ruže i vanile, stvarajući najsenzualniji miris koji prijanja uz kožu.

Rosie Janes Rosie Eau de Parfum parfem

Izvor: Promo

3. Vanila

Slatka vanila je takođe potentan afrodizijak. Njen nostalgični profil djeluje izuzetno umirujuće, što vam može pomoći da se opustite i oslobodite napetosti. Vanila je lagana, slatkasta i lako se uklapa u različite parfemske kompozicije. Za čist doživljaj vanile isprobajte Phlur's Vanilla Skin – već sam naziv govori koliko je ova nota privlačna i primamljiva.

Phlurs Vanilla Skin parfem

Izvor: Promo

4. Đumbir

Porijeklo iz Azije dijeli ovaj začinski korijen koji, prema istraživanjima, dokazano doprinosi povećanju nivoa testosterona kod muškaraca kada se koristi kao suplement. Đumbir ima brojna terapeutska svojstva, poznat je po tome što podstiče cirkulaciju, ublažava glavobolje i smiruje stomak. U parfemima se manifestuje kao oštra, biberna nota.

5. Ambreta (mošusni sljez)

Kastro navodi da ovaj botanički mošus oponaša animalne arome povezane sa uzbuđenjem, a naučne studije potvrđuju status ambrete kao efikasnog afrodizijaka. Porijeklo vodi iz Azije i Australije, a danas predstavlja jednu od najtraženijih nota na tržištu. Njen kompleksan profil karakterišu orašasti podtonovi sa suptilnim nagovještajima konjaka i kože.

6. Kafa

Ukoliko volite kafu, dobro vam je poznato kako šolja ovog napitka može da vam popravi raspoloženje i uljepša dan. „Kafa ima duboku, pečenu aromu koja istovremeno stimuliše i daje osjećaj olakšanja“, kaže Huber. Kada se kafa uskladi sa gurmanskim notama poput vanile ili kremastih akorda, rezultat je izuzetno dekadentan. Ako je to vaš stil, isprobajte Mancera Amore Cafe Eau de Parfum.

Mancera Amore Cafe Eau de Parfum parfem

Izvor: Promo

7. Čampaka

Egzotični tropski cvijet u srodstvu sa magnolijama toliko je intenzivan da se često koristi samostalno, kao parfem jedne note. Njegova zagrijavajuća svojstva čine ga izuzetno čulnim, naglašava Kastro. U ajurvedskoj medicini čampaka se koristi kao afrodizijački tonik, dok u parfimeriji predstavlja prodoran cvjetni miris sa toplim podtonovima kedra.

8. Šafran

Kultivisan u Iranu, Indiji i Grčkoj, šafran prema nekim studijama stimuliše seksualno ponašanje, mada su rezultati istraživanja različiti. „Šafran je luksuzna mirisna nota koja se koristi u parfemima kako bi im dala bogat i kompleksan karakter“, objašnjava Huber. „Njegov topli, zlatni ton ima suptilnu crtu koja podsjeća na kožu, čineći miris izuzetno raskošnim.“

9. Sandalovina

Ajurvedska medicina vijekovima cijeni sandalovinu zbog njenih stimulišućih svojstava, a pregled naučnih studija iz 2020. godine potvrdio je afrodizijački potencijal ove note. Kao jedna od skupljih eteričnih ulja, sandalovina ima brojna terapeutska svojstva i može da pomogne kod problema sa raspoloženjem i varenjem. U mirisima pruža kremastu, mliječnu aromu sa glatkim drvenastim podtonovima.

10. Lavanda

Naučni pregled iz 2019. godine pokazao je da lavanda povećava seksualnu želju kod žena. Poznata po svom umirujućem dejstvu, lavanda djeluje opuštajuće, što vam može pomoći da se osjećate prijatno i samouvjereno.

Ko želi da pojača afrodizijačka svojstva, treba da nanese parfem na standardne tačke pulsiranja, ali i na unutrašnje strane butina i dekolte. Takođe, stavite malo parfema i na dlanove, pa će se miris oslobađati sa svakim vašim pokretom.

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