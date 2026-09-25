Recept za marmeladu od miješanog voća: Pravi se od jabuka, krušaka i šljiva, a 1 dodatak joj daje posebnu aromu

Evo kako da da napravite klasičnu marmeladu od miješanog voća - jabuka, krušaka i šljiva.
Kada se u jednoj tegli spoje jabuke, kruške i šljive, dobija se marmelada punog voćnog ukusa koja je odlična za doručak, palačinke i domaća peciva.
Voće se kuva postepeno, od najčvršćeg ka najmekšem, a mala količina ruma na kraju kuvanja daje joj posebnu aromu. Recept je jednostavan i ne zahtijeva mnogo sastojaka, pa je odličan način da sezonsko voće sačuvate za hladnije dane.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Kategorija: slatka zimnica
Energetska vrijednost po porciji: 170 kcal
Vrijeme pripreme: 30 min
Vrijeme termičke obrade: 90 min
Ukupno vrijeme: 120 min
Sastojci
- 1 kg krušaka
- 1 kg jabuka
- 1 kg šljiva
- 500 g šećera
- 2 kašike ruma
- malo vode
Priprema
Pripremite voće
Jabuke i kruške operite, oljuštite i očistite od sjemenki, a šljive operite i uklonite koštice. Sve voće isijecite na približno jednake kockice.
Skuvajte sirup
U velikoj šerpi pomiješajte šećer sa malo vode i zagrijavajte dok ne dobijete gust sirup.
Prvo dodajte kruške
U vreli sirup stavite kruške i kuvajte ih na umjerenoj temperaturi dok ne počnu da omekšavaju.
Dodajte jabuke
Kada kruške omekšaju, ubacite jabuke i nastavite sa kuvanjem uz povremeno miješanje.
Ubacite šljive
Na kraju dodajte pripremljene šljive. Kuvajte sve zajedno dok voće potpuno ne omekša, a višak tečnosti ne ispari i smjesa ne postane gusta.
Dodajte rum
Pred sam kraj sipajte rum, dobro promiješajte i kuvajte još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.
U galeriji ispod pogledajte kako da pravilno pasterizujete tegle za zimnicu.
Napunite tegle
Vruću marmeladu sipajte u prethodno oprane, potpuno suve i zagrijane tegle. Odmah ih zatvorite, okrenite naopačke i ostavite da se potpuno ohlade. Na ovaj način će se formirati vakuum.
Koliko tegli dobijate:
Po ovom receptu dobićete 4 tegle od 720 ml.