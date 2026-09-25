logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Recept za marmeladu od miješanog voća: Pravi se od jabuka, krušaka i šljiva, a 1 dodatak joj daje posebnu aromu

Recept za marmeladu od miješanog voća: Pravi se od jabuka, krušaka i šljiva, a 1 dodatak joj daje posebnu aromu

Autor Haris Krhalić Izvor Stvar ukusa
0

Evo kako da da napravite klasičnu marmeladu od miješanog voća - jabuka, krušaka i šljiva.

Marmelada od jabuka, krušaka i šljiva: Jednostavan recept za zimnicu Izvor: Shutterstock

Kada se u jednoj tegli spoje jabuke, kruške i šljive, dobija se marmelada punog voćnog ukusa koja je odlična za doručak, palačinke i domaća peciva.

Voće se kuva postepeno, od najčvršćeg ka najmekšem, a mala količina ruma na kraju kuvanja daje joj posebnu aromu. Recept je jednostavan i ne zahtijeva mnogo sastojaka, pa je odličan način da sezonsko voće sačuvate za hladnije dane.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: slatka zimnica

Energetska vrijednost po porciji: 170 kcal

Vrijeme pripreme: 30 min

Vrijeme termičke obrade: 90 min

Ukupno vrijeme: 120 min

Sastojci

  • 1 kg krušaka
  • 1 kg jabuka
  • 1 kg šljiva
  • 500 g šećera
  • 2 kašike ruma
  • malo vode

Priprema

Pripremite voće

Jabuke i kruške operite, oljuštite i očistite od sjemenki, a šljive operite i uklonite koštice. Sve voće isijecite na približno jednake kockice.

Skuvajte sirup

U velikoj šerpi pomiješajte šećer sa malo vode i zagrijavajte dok ne dobijete gust sirup.

Prvo dodajte kruške

U vreli sirup stavite kruške i kuvajte ih na umjerenoj temperaturi dok ne počnu da omekšavaju.

Dodajte jabuke

Kada kruške omekšaju, ubacite jabuke i nastavite sa kuvanjem uz povremeno miješanje.

Ubacite šljive

Na kraju dodajte pripremljene šljive. Kuvajte sve zajedno dok voće potpuno ne omekša, a višak tečnosti ne ispari i smjesa ne postane gusta.

Dodajte rum

Pred sam kraj sipajte rum, dobro promiješajte i kuvajte još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.

U galeriji ispod pogledajte kako da pravilno pasterizujete tegle za zimnicu.

Napunite tegle

Vruću marmeladu sipajte u prethodno oprane, potpuno suve i zagrijane tegle. Odmah ih zatvorite, okrenite naopačke i ostavite da se potpuno ohlade. Na ovaj način će se formirati vakuum.

Koliko tegli dobijate:

Po ovom receptu dobićete 4 tegle od 720 ml.

Možda će vas zanimati

Tagovi

recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA