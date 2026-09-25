Recept za marmeladu od miješanog voća: Pravi se od jabuka, krušaka i šljiva, a 1 dodatak joj daje posebnu aromu

Evo kako da da napravite klasičnu marmeladu od miješanog voća - jabuka, krušaka i šljiva.

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Kada se u jednoj tegli spoje jabuke, kruške i šljive, dobija se marmelada punog voćnog ukusa koja je odlična za doručak, palačinke i domaća peciva.

Voće se kuva postepeno, od najčvršćeg ka najmekšem, a mala količina ruma na kraju kuvanja daje joj posebnu aromu. Recept je jednostavan i ne zahtijeva mnogo sastojaka, pa je odličan način da sezonsko voće sačuvate za hladnije dane.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: slatka zimnica

Energetska vrijednost po porciji: 170 kcal

Vrijeme pripreme: 30 min

Vrijeme termičke obrade: 90 min

Ukupno vrijeme: 120 min

Sastojci

1 kg krušaka

1 kg jabuka

1 kg šljiva

500 g šećera

2 kašike ruma

malo vode

Priprema

Pripremite voće

Jabuke i kruške operite, oljuštite i očistite od sjemenki, a šljive operite i uklonite koštice. Sve voće isijecite na približno jednake kockice.

Skuvajte sirup

U velikoj šerpi pomiješajte šećer sa malo vode i zagrijavajte dok ne dobijete gust sirup.

Prvo dodajte kruške

U vreli sirup stavite kruške i kuvajte ih na umjerenoj temperaturi dok ne počnu da omekšavaju.

Dodajte jabuke

Kada kruške omekšaju, ubacite jabuke i nastavite sa kuvanjem uz povremeno miješanje.

Ubacite šljive

Na kraju dodajte pripremljene šljive. Kuvajte sve zajedno dok voće potpuno ne omekša, a višak tečnosti ne ispari i smjesa ne postane gusta.

Dodajte rum

Pred sam kraj sipajte rum, dobro promiješajte i kuvajte još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.

U galeriji ispod pogledajte kako da pravilno pasterizujete tegle za zimnicu.

Napunite tegle

Vruću marmeladu sipajte u prethodno oprane, potpuno suve i zagrijane tegle. Odmah ih zatvorite, okrenite naopačke i ostavite da se potpuno ohlade. Na ovaj način će se formirati vakuum.

Koliko tegli dobijate:

Po ovom receptu dobićete 4 tegle od 720 ml.