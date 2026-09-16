Pasta sa tikvicama i feta sirom: Recept za brz jesenji ručak

Pasta sa tikvicama i feta sirom idealan je izbor za brz i ukusan jesenji ručak. Donosimo jednostavan recept koji se priprema za manje od 30 minuta.

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Kada stignu hladniji dani, na trpezi se sve češće traže topla, jednostavna i kremasta jela koja ne zahtijevaju sate provedene u kuhinji.

Pasta sa tikvicama i feta sirom odličan je izbor za brz jesenji ručak, jer spaja sočno povrće, aromatične začine i slani feta sir u obroku koji se priprema za manje od pola sata.

Tikvice se kratko proprže kako bi zadržale dio svoje teksture, dok feta daje jelu karakterističnu kremastost i bogat ukus. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka dobićete ručak koji je dovoljno lagan za svakodnevni obrok, ali i dovoljno ukusan da ga možete poslužiti gostima.

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