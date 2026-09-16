Pasta sa tikvicama i feta sirom: Recept za brz jesenji ručak

Pasta sa tikvicama i feta sirom idealan je izbor za brz i ukusan jesenji ručak. Donosimo jednostavan recept koji se priprema za manje od 30 minuta.
Kada stignu hladniji dani, na trpezi se sve češće traže topla, jednostavna i kremasta jela koja ne zahtijevaju sate provedene u kuhinji.
Pasta sa tikvicama i feta sirom odličan je izbor za brz jesenji ručak, jer spaja sočno povrće, aromatične začine i slani feta sir u obroku koji se priprema za manje od pola sata.
Tikvice se kratko proprže kako bi zadržale dio svoje teksture, dok feta daje jelu karakterističnu kremastost i bogat ukus. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka dobićete ručak koji je dovoljno lagan za svakodnevni obrok, ali i dovoljno ukusan da ga možete poslužiti gostima.
Sastojci
- 300 g tjestenine po izboru
- 2 srednje tikvice
- 150 g feta sira
- 2 čena bijelog luka
- 2 kašike maslinovog ulja
- 50 ml vode u kojoj se kuhala tjestenina
- 1 kašičica suhog origana
- ½ kašičice mljevene crvene paprike
- so po ukusu
- biber po ukusu
- šaka svježeg peršuna ili bosiljka
- malo limunovog soka
Priprema
Za početak skuhajte tjesteninu u posoljenoj vodi prema uputstvu na pakovanju. Prije cijeđenja sačuvajte oko pola šolje vode u kojoj se tjestenina kuhala, jer će ona pomoći da sos bude kremastiji.
Tikvice operite i narežite na tanke polumjesece ili manje kockice. U većoj tavi zagrijte maslinovo ulje, dodajte sitno nasjeckan bijeli luk, a zatim i tikvice. Pržite nekoliko minuta na srednje jakoj temperaturi, uz povremeno miješanje, dok tikvice ne omekšaju i blago ne porumene.
Dodajte origano, mljevenu crvenu papriku i malo bibera, pa sve kratko promiješajte. Ubacite skuhanu tjesteninu i nekoliko kašika sačuvane vode, a zatim dodajte izmrvljeni feta sir.
Miješajte još minut-dva dok se feta djelimično ne otopi i poveže sa vodom od tjestenine. Ako je potrebno, dodajte još malo vode kako biste dobili lagan i kremast sos.
Na kraju dodajte nekoliko kapi limunovog soka i pospite svježim peršunom ili bosiljkom. Poslužite odmah, dok je pasta topla.
Mali trik za još bolji ukus
Za intenzivniji jesenji ukus, u tikvice možete dodati prstohvat čilija ili nekoliko prepolovljenih čeri paradajza. Ljubitelji hrskavih dodataka mogu gotovu pastu posuti tostiranim suncokretovim ili bundevinim sjemenkama.
Ovaj recept je posebno praktičan kada želite brz ručak bez komplikovanih priprema, a kombinacija tikvica i feta sira pokazuje da nekoliko jednostavnih namirnica može biti dovoljno za ukusan i mirisan obrok.
(Mondo)