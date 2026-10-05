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Recept za muške palačinke: Zasitno jelo od krompira sa mljevenim mesom i sirom

Recept za muške palačinke: Zasitno jelo od krompira sa mljevenim mesom i sirom

Autor Mihajlo Popović Izvor Stvar ukusa
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Tijesto od krompira i bogati spoj mljevenog mesa i sira! Evo kako da napravite zasitne muške palačinke...

Kako da napravite zasitne muške palačinke Izvor: Shutterstock

Muške palačinke su zasitno i ukusno jelo koje spaja krompir, mljeveno meso, sir i hrskavu koricu.

Pripremaju se jednostavno, a uz dodatak kisele pavlake postaju odličan izbor za ručak ili večeru. Uz šolju jogurta, dobićete gurmanski i kvalitetan obrok.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Porcije / količina: 4

Energetska vrijednost po porciji: 400 kcal

Vrijeme pripreme: 10 min

Vrijeme termičke obrade: 20 min

Ukupno vrijeme: 30 min

Sastojci

500 g krompira

250 g mljevenog ćurećeg mesa

2 jaja

4–5 kašika brašna

100 g kačkavalja

1 glavica crnog luka

2 kašike sjeckanog peršuna

so i mljeveni crni bibe

ulje za prženje

150 ml kisele pavlake za serviranje

Priprema

Pripremite sastojke

Krompir oljuštite i izrendajte na sitno rende. Dobro ga ocijedite od viška tečnosti kako bi smjesa bila dovoljno gusta.
Crni luk sitno isjeckajte i propržite na malo ulja dok ne omekša. Dodajte mljeveno ćureće meso i pržite uz miješanje dok ne bude potpuno pečeno. Začinite solju i biberom, pa umiješajte sjeckani peršun.

Umijesite tijesto

U činiji pomiješajte ocijeđeni krompir, jaja, brašno i prstohvat soli. Dodajte proprženo meso i rendani kačkavalj, pa sve dobro sjedinite. Ako je smjesa previše rijetka, dodajte još malo brašna.

Prženje palačinki

U tiganju zagrijte ulje. Kašikom vadite smjesu i oblikujte veće, pljosnate palačinke. Pržite ih na umjerenoj temperaturi oko 3–5 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnosmeđu koricu i krompir ne omekša. Gotove palačinke stavljajte na papirni ubrus kako biste uklonili višak masnoće. Poslužite ih tople, uz kiselu pavlaku.

Savjet: Krompir obavezno dobro ocijedite, a palačinke nemojte praviti previše debele. Tako će se ravnomerno ispržiti, a sir će se lijepo istopiti.

(Mondo)

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Tagovi

recepti kuhinja Mondo kuhinja palačinke

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