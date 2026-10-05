Recept za muške palačinke: Zasitno jelo od krompira sa mljevenim mesom i sirom

Tijesto od krompira i bogati spoj mljevenog mesa i sira! Evo kako da napravite zasitne muške palačinke...
Muške palačinke su zasitno i ukusno jelo koje spaja krompir, mljeveno meso, sir i hrskavu koricu.
Pripremaju se jednostavno, a uz dodatak kisele pavlake postaju odličan izbor za ručak ili večeru. Uz šolju jogurta, dobićete gurmanski i kvalitetan obrok.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Porcije / količina: 4
Energetska vrijednost po porciji: 400 kcal
Vrijeme pripreme: 10 min
Vrijeme termičke obrade: 20 min
Ukupno vrijeme: 30 min
Sastojci
500 g krompira
250 g mljevenog ćurećeg mesa
2 jaja
4–5 kašika brašna
100 g kačkavalja
1 glavica crnog luka
2 kašike sjeckanog peršuna
so i mljeveni crni bibe
ulje za prženje
150 ml kisele pavlake za serviranje
Priprema
Pripremite sastojke
Krompir oljuštite i izrendajte na sitno rende. Dobro ga ocijedite od viška tečnosti kako bi smjesa bila dovoljno gusta.
Crni luk sitno isjeckajte i propržite na malo ulja dok ne omekša. Dodajte mljeveno ćureće meso i pržite uz miješanje dok ne bude potpuno pečeno. Začinite solju i biberom, pa umiješajte sjeckani peršun.
Umijesite tijesto
U činiji pomiješajte ocijeđeni krompir, jaja, brašno i prstohvat soli. Dodajte proprženo meso i rendani kačkavalj, pa sve dobro sjedinite. Ako je smjesa previše rijetka, dodajte još malo brašna.
Prženje palačinki
U tiganju zagrijte ulje. Kašikom vadite smjesu i oblikujte veće, pljosnate palačinke. Pržite ih na umjerenoj temperaturi oko 3–5 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnosmeđu koricu i krompir ne omekša. Gotove palačinke stavljajte na papirni ubrus kako biste uklonili višak masnoće. Poslužite ih tople, uz kiselu pavlaku.
Savjet: Krompir obavezno dobro ocijedite, a palačinke nemojte praviti previše debele. Tako će se ravnomerno ispržiti, a sir će se lijepo istopiti.
(Mondo)