Neke životinje su posebno osjetljive na hladnoću. Za njih čak i temperature od 10 do 15°C mogu biti primijetno hladne.

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Kako dolazi hladno vrijeme, mačke se sve više naseljavaju blizu radijatora, zavlače se pod ćebad ili zauzimaju najtoplija mjesta u kući. Ovo ponašanje je potpuno prirodno: mačke vole toplinu, a njihova tolerancija na hladnoću varira.

Međutim, mačka ne pokazuje uvijek da joj je hladno. Veterinarka Sandra Mičel, u članku za PetMD, objasnila je na kojoj temperaturi mačke počinju da osjećaju hladnoću i kada hladnoća postaje opasna po njihovo zdravlje.

Vidi opis Na kojoj temperaturi mačke počinju da osjećaju hladnoću? Veterinar otkriva kada zima postaje opasna po život Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Oleg Opryshko/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ArtPhoto21/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: oleg_aryutkin/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: yul38885/Shutters Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Tierfotoagentur / J. Meyer, Tierfotoagentur / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Hoyerman / Stockimo / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Na kojoj temperaturi mačkama postaje hladno?

Prema riječima veterinara,na temperaturama ispod 7°C, većina mačaka počinje da osjeća nelagodnost, posebno ako su duže vrijeme napolju. Kada temperature padnu na 0°C i niže, povećava se rizik od hipotermije i promrzlina. Dugotrajno izlaganje takvoj hladnoći je opasno za svaku mačku, bez obzira na rasu.

Ali ne postoji univerzalno temperaturno ograničenje. Mnogo toga zavisi od starosti, zdravlja, debljine dlake i dužine vremena provedenog napolju. Vjetar i vlažnost povećavaju gubitak toplote, a mokra dlaka pruža manju izolaciju od hladnoće.

Veterinar preporučuje da se domaće mačke ne puštaju napolje kada temperatura padne ispod +7°C.

Koje mačke se brže hlade od drugih?

Neke životinje su posebno osjetljive na hladnoću. Za njih čak i temperature od 10 do 15°C mogu biti primijetno hladne. Ovo prvenstveno pogađa mačiće, starije mačke i one koje su mršave ili imaju hronične bolesti. Mačke sa artritisom mogu iskusiti dodatnu nelagodnost, jer hladnoća može povećati ukočenost zglobova.

Dlaka takođe igra ulogu. Sfinks i druge mačke bez dlake brže gube toplotu. Kratkodlake rase takođe mogu biti osjetljivije na niske temperature. Ali mejn kun i sibirske mačke, zahvaljujući gustom krznu i poddlaci, bolje su zaštićene od hladnoće.

Kako prepoznati da li je mački hladno

Jedan od prvih znakova je promjena u normalnom ponašanju. Smrznuta mačka pokušava da pronađe toplije mjesto, sklupčava se u čvrstu loptu, ponekad pokrivajući nos repom. Na hladnoći, njene uši, šape i rep mogu postati hladni. Ako hladnoća postane jaka, može početi da drhti.

Ali oslanjanje samo na ove znake nije dovoljno. Hladne uši ne moraju nužno ukazivati na hipotermiju, a odsustvo drhtanja ne garantuje da je mačka zadovoljna. Značajna letargija, slabost i smanjena reakcija trebalo bi da budu razlog za zabrinutost, posebno ako je životinja dugo bila napolju po hladnom vremenu.

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Zašto je hipotermija opasna za mačke?

Normalna tjelesna temperatura mačke je približno 38–39°C. Kada padne ispod fiziološke norme, razvija se hipotermija - pothlađenost.

Ovo stanje remeti funkcionisanje unutrašnjih organa. Kako tjelesna temperatura mačke pada, njen otkucaj srca i disanje mogu se usporiti, a koordinacija može biti narušena. U teškim slučajevima, životinja gubi svijest. Ovo je životno ugrožavajuće stanje koje zahtijeva hitnu veterinarsku pomoć.

Kako pomoći mački da se zagrije

Domaćoj mački je potrebno toplo, suvo mjesto za odmor, zaštićeno od promaje. Najbolje je postaviti krevet dalje od hladnih podova i loše izolovanih prozora. Ovo je posebno važno za starije, bolesne i golokože životinje. Možda će им biti potrebna dodatna izolacija u prostoru za spavanje. Ako se mačka vrati spolja mokra, treba je osušiti peškirom i premjestiti u toplu prostoriju.

Ako se sumnja na hipotermiju, životinju treba postepeno zagrijavati. Izbjegavajte stavljanje termofora ili pokušaj brzog zagrijavanja mačke fenom za kosu. Ukoliko dođe do značajne slabosti, otežanog disanja ili koordinacije, odmah potražite veterinarsku pomoć.

(Mondo.rs)