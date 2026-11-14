Jelka od lisnatog tijesta: Čokoladna poslastica koja izgleda sjajno, a pravi se za 35 minuta (Video)

Ako tražite jednostavan, a efektan desert za prazničnu trpezu, čokoladna jelka od lisnatog tijesta mogla bi da bude pravi izbor. Hrskavo, zlatno tijesto punjeno kremom od čokolade i lješnika izgleda dekorativno, a priprema ne zahtijeva posebno poslastičarsko umijeće.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ova poslastica posebno je zanimljiva jer se ne siječe na klasične komade. Njene uvijene grane lako se odvajaju rukom, pa je idealna za posluživanje tokom porodičnih okupljanja i prazničnih druženja.

Za pripremu recepta su potrebna samo četiri sastojka, a cijeli postupak, uključujući pečenje, traje oko 35 minuta.

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 12–15 minuta

Ukupno vrijeme: oko 35 minuta

Broj porcija: 8

Težina pripreme: Srednje zahtjevno

Sastojci

2 lista lisnatog tijesta

4 kašike čokoladnog krema sa lješnicima

1 jaje, umućeno

Šećer u prahu za posipanje

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Priprema

1. Zagrijte rernu

Zagrijte rernu na 200 stepeni, odnosno na 180 stepeni ako koristite rernu sa ventilatorom. Pleh obložite papirom za pečenje.

2. Pripremite tijesto i fil

Razvijte prvi list lisnatog tijesta i stavite ga na pripremljeni pleh. Ravnomjerno ga premažite čokoladnim kremom sa lješnicima, a zatim preko njega pažljivo položite drugi list tijesta.

3. Oblikujte jelku

Kalupom u obliku zvijezde iz jednog ugla spojenih listova tijesta izrežite zvijezdu i ostavite je sa strane.

Preostalo tijesto isijecite u obliku novogodišnje jelke, odnosno trougla sa širokom osnovom i stablom na dnu. Uklonite višak tijesta oko oblikovane jelke.

4. Napravite grane

Nožem lagano označite dvije linije niz sredinu trougla kako biste dobili stablo širine oko tri centimetra.

Koristeći stablo kao orijentir, sa obje strane isijecite grane širine približno dva centimetra. Gornjih pet centimetara tijesta ostavite neisječeno jer ćete tu postaviti zvijezdu.

5. Uvijte grane

Počevši od vrha, svaku granu pažljivo uvijte dva puta u smjeru od sebe. Tako ćete dobiti prepoznatljiv oblik jelke sa spiralnim granama.

6. Dodajte zvijezdu

Na vrh jelke postavite prethodno izrezanu zvijezdu i pričvrstite je sa malo umućenog jajeta.

Zatim cijelu jelku, uključujući zvijezdu i uvijene grane, premažite ostatkom umućenog jajeta kako bi tokom pečenja dobila lijepu zlatnu boju.

7. Ispecite i poslužite

Pecite 12 do 15 minuta, odnosno dok tijesto ne naraste i ne dobije zlatnosmeđu boju.

Ostavite jelku nekoliko minuta da se prohladi, a zatim je pažljivo prebacite na rešetku za hlađenje.

Prije posluživanja stavite je na tanjir ili drvenu dasku i pospite šećerom u prahu.

Savjet za još ljepšu prazničnu jelku

Lisnato tijesto je najbolje oblikovati dok je hladno, jer će se tako grane lakše sjeći i uvijati. Ako tokom pripreme previše omekša, možete ga nakratko vratiti u frižider.

Poslužite jelku dok je još blago topla, kada je lisnato tijesto posebno hrskavo, a čokoladni fil mekan.

Višak tijesta nemojte bacati. Možete ga isjeći na manje komade, uviti i ispeći zajedno sa jelkom, pa ćete dobiti dodatne čokoladne zalogaje.

(Mondo)