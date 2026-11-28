Otkrijte kako se prave sočne marinirane pastrmke, idealne za dane posta.
Marinirana pastrmka je jednostavan, lagan i aromatičan specijalitet koji se priprema bez prženja i pečenja. Riba se kuva u mješavini bijelog vina i sirćeta, uz lovorov list i so, pa dobija blago kiselkast ukus i ostaje nježna i sočna.
Ovakav način pripreme posebno je zgodan tokom posnih dana, a marinirane pastrmke mogu se poslužiti kao glavno jelo uz kuvani krompir začinjen mirođijom i maslinovim uljem.
Recept ne zahtijeva mnogo truda ni komplikovane sastojke, a na stolu izgleda lijepo i kada se riba posluži cijela, uz jednostavan prilog.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: glavno jelo
- Porcije / količina: 4
- Energetska vrijednost po porciji: 300 kcal
- Vrijeme pripreme: 15 min
- Vrijeme termičke obrade: 30 min
- Ukupno vrijeme: 45 min
Sastojci
- 8 manjih pastrmki
- 600 ml bijelog vina
- 500 ml sirćeta
- 2–3 lovorova lista
- so po ukusu
Za prilog:
- kuvani krompir
- svježa mirođija
- maslinovo ulje
Priprema
Korak 1: Očistite i posolite pastrmke
Pastrmke očistite od iznutrica, dobro operite pod mlazom hladne vode i posolite sa svih strana. Ribu ostavite kratko da upije so dok pripremate tečnost za kuvanje.
Korak 2: Pripremite vino i sirće
U širu šerpu sipajte bijelo vino i sirće, dodajte lovorov list i stavite na šporet. Kada tečnost počne da se zagrijava, pažljivo spustite pastrmke, tako da budu što bolje prekrivene tečnošću.
Korak 3: Kuvajte ribu
Pastrmke kuvajte na umjerenoj temperaturi oko 30 minuta, vodeći računa da tečnost ne ključa previše jako, kako se riba ne bi raspala. Kada meso omekša i bude skuvano, pažljivo ih izvadite iz šerpe, najbolje širokom lopaticom, kako bi ostale cijele.
Korak 4: Pripremite prilog
Krompir skuvajte u posoljenoj vodi, oljuštite i isijecite na kolutove. Prelijte ga maslinovim uljem, pospite sitno sjeckanom mirođijom i blago promiješajte.
Korak 5: Poslužite marinirane pastrmke
Pastrmke rasporedite na tanjire i poslužite uz kolutove krompira sa mirođijom i maslinovim uljem. Po želji dodajte još malo svježe mirođije preko ribe i priloga.
Bonus savjet: Krompir obavezno začinite dok je još topao. Tako će bolje upiti maslinovo ulje i aromu mirođije.