Otkrijte kako se prave sočne marinirane pastrmke, idealne za dane posta.

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Marinirana pastrmka je jednostavan, lagan i aromatičan specijalitet koji se priprema bez prženja i pečenja. Riba se kuva u mješavini bijelog vina i sirćeta, uz lovorov list i so, pa dobija blago kiselkast ukus i ostaje nježna i sočna.

Ovakav način pripreme posebno je zgodan tokom posnih dana, a marinirane pastrmke mogu se poslužiti kao glavno jelo uz kuvani krompir začinjen mirođijom i maslinovim uljem.

Recept ne zahtijeva mnogo truda ni komplikovane sastojke, a na stolu izgleda lijepo i kada se riba posluži cijela, uz jednostavan prilog.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: glavno jelo

glavno jelo Porcije / količina: 4

4 Energetska vrijednost po porciji: 300 kcal

300 kcal Vrijeme pripreme: 15 min

15 min Vrijeme termičke obrade: 30 min

30 min Ukupno vrijeme: 45 min

Sastojci

8 manjih pastrmki

600 ml bijelog vina

500 ml sirćeta

2–3 lovorova lista

so po ukusu

Za prilog:

kuvani krompir

svježa mirođija

maslinovo ulje

Priprema

Korak 1: Očistite i posolite pastrmke

Pastrmke očistite od iznutrica, dobro operite pod mlazom hladne vode i posolite sa svih strana. Ribu ostavite kratko da upije so dok pripremate tečnost za kuvanje.

Korak 2: Pripremite vino i sirće

U širu šerpu sipajte bijelo vino i sirće, dodajte lovorov list i stavite na šporet. Kada tečnost počne da se zagrijava, pažljivo spustite pastrmke, tako da budu što bolje prekrivene tečnošću.

Korak 3: Kuvajte ribu

Pastrmke kuvajte na umjerenoj temperaturi oko 30 minuta, vodeći računa da tečnost ne ključa previše jako, kako se riba ne bi raspala. Kada meso omekša i bude skuvano, pažljivo ih izvadite iz šerpe, najbolje širokom lopaticom, kako bi ostale cijele.

Korak 4: Pripremite prilog

Krompir skuvajte u posoljenoj vodi, oljuštite i isijecite na kolutove. Prelijte ga maslinovim uljem, pospite sitno sjeckanom mirođijom i blago promiješajte.

Korak 5: Poslužite marinirane pastrmke

Pastrmke rasporedite na tanjire i poslužite uz kolutove krompira sa mirođijom i maslinovim uljem. Po želji dodajte još malo svježe mirođije preko ribe i priloga.

Bonus savjet: Krompir obavezno začinite dok je još topao. Tako će bolje upiti maslinovo ulje i aromu mirođije.