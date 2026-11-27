Međunarodni salon fotografije "Banjaluka 2026" i izložba "FOTOBiH Banjaluka 2026" večeras su svečano otvoreni u Banjaluci.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Na ovogodišnji Salon, u okviru četiri tematske cjeline, pristigle su 2.852 fotografije od 193 autora iz 52 zemlje. Ovi podaci svjedoče o međunarodnom karakteru manifestacije i njenoj prepoznatljivosti među fotografima širom svijeta", rekla je jedna od nagrađenih fotografa Milka Risović.

Prema njenim riječima, 20. izdanje Salona predstavlja značajan događaj za fotografsku umjetnost u zemlji i regionu, potvrđujući dvodecenijski kontinuitet rada, međunarodnu saradnju i posvećenost organizatora, Univerzitetskog foto-kino kluba Banjaluka, razvoju i afirmaciji umjetničke fotografije.

"Posjetiocima je predstavljena pažljivo odabrana selekcija fotografija autora iz cijelog svijeta, koja odražava raznovrsnost savremenih fotografskih pristupa i bogatstvo vizuelnih izraza", ocijenila je Risovićeva.

Ona je napomenula da posebnu vrijednost Salona predstavlja njegovanje printane fotografije.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Risovićeva je istakla da u vremenu u kojem fotografija sve češće postoji kao digitalna slika na ekranima i u neprekidnom toku vizuelnih sadržaja, izlaganje u fizičkom prostoru vraća joj dimenziju umjetničkog djela koje se posmatra, doživljava i pamti.

"Univerzitetski foto-kino klub Banjaluka tokom protekle dvije decenije njeguje upravo takav odnos prema fotografiji, nastojeći da međunarodno prepoznata fotografska ostvarenja predstavi publici u galerijskom prostoru Kulturnog centra Banski dvor. Time Salon doprinosi očuvanju izložbene fotografske kulture i afirmaciji fotografije kao samostalnog i ravnopravnog oblika savremenog umjetničkog izražavanja", ocijenila je Risovićeva.

U okviru svečanog otvaranja dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim autorima i klubovima, kao i fotografska zvanja Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH (AUFBiH).