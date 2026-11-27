Običan držač za toalet papir sa strane wc šolje je viđen u mnogim kućama, ali sada jedan detalj iz luksuznog hotela može da ga zamijeni i značajno promijeni izgled toaleta. Prednost je što nimalo nije skupo...

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Običan držač za toalet papir dugo je bio jedan od onih detalja u kupatilu o kojima se nije mnogo razmišljalo. Njegova namjena je praktična, pa se uglavnom birao prvi model koji odgovara pločicama i ostatku sanitarija. Međutim, trendovi u uređenju enterijera mijenjaju i ovaj mali kutak doma. Sve više pažnje posvećuje se detaljima koji istovremeno izgledaju lijepo i imaju praktičnu namjenu.

Jedno od zanimljivih rješenja koje se sve češće viđa u modernim kupatilima jeste dekorativna korpica ili mala zidna polica za toalet papir.

Umjesto jedne rolne na klasičnom metalnom držaču, nekoliko rezervnih rolni može se uredno složiti u pletenu korpu, drvenu kutiju ili elegantnu policu. Na taj način papir je uvijek nadohvat ruke, a prostor izgleda organizovanije i toplije.

Posebno su popularne korpe od prirodnih materijala, poput ratana, bambusa i pruća. One se lijepo uklapaju u kupatila uređena u prirodnim tonovima, uz drvene detalje, bež pločice i bijele sanitarije.

Police daju dodatni vau efekat

Još jedno praktično rješenje su uske police iznad WC šolje. Na njih mogu da se odlože rezervne rolne, mirisne svijeće, mali osvježivači prostora ili dekorativna biljka koja podnosi uslove u kupatilu. Tako se iskorišćava prostor koji često ostaje potpuno prazan.

Za one koji nemaju dovoljno mjesta, dobar izbor su samostojeći držači sa prostorom za čuvanje nekoliko dodatnih rolni. Mogu se lako pomjerati, ne zahtijevaju bušenje pločica i posebno su korisni u malim kupatilima.

Kako da i mali WC izgleda sređenije?

Tajna lijepog kupatila često nije u skupim pločicama i luksuznoj opremi, već u načinu na koji su sitnice organizovane. Umjesto da rezervni toalet papir ostane u originalnom pakovanju ili na vidljivom mjestu, možete ga smjestiti u dekorativnu korpu ili zatvorenu kutiju.

Birajte materijale i boje koji se slažu sa ostatkom prostora. Drvo, ratan, bambus i neutralne nijanse posebno su zahvalni jer kupatilu daju topliji i prijatniji izgled.

Na kraju, ne zaboravite da dekoracija ne treba da ometa svakodnevnu upotrebu. Najbolje rješenje je ono koje izgleda lijepo, ne zauzima previše mjesta i omogućava da vam sve što je potrebno bude pri ruci. Ponekad je upravo jedan mali detalj dovoljan da i najobičniji WC dobije potpuno drugačiji izgled.