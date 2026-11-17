Isprabajte provereni recept naših baka za restovani krompir koji se nekada obavezno služio uz kiseli kupus i domaće kobasice.
Krompir, luk, malo ulja i slatka paprika – od svega nekoliko jeftinih sastojaka nastaje jelo koje su nekada domaćice često pripremale za ručak.
Restovani krompir je jednostavan, zasitan i pun ukusa, a može da se posluži samostalno ili kao prilog uz meso. Posebno lijepo se slaže sa podvarkom, kiselim kupusom i domaćim kobasicama.
Za pripremu nije potrebno mnogo vremena, a tajna dobrog ukusa je u tome da se krompir prvo kratko obari, a zatim dovrši u tiganju sa dinstanim lukom i alevom paprikom.
Osnovne informacije
Kuhinja: Domaća
Kategorija: Prilog
Porcije / količina: 4
Energetska vrijednost po porciji: 310 kcal
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme termičke obrade: 25 minuta
Ukupno vrijeme: 35 minuta
Sastojci
- 800 g krompira
- 2 glavice crnog luka
- 6 kašika ulja
- 1 kašika slatke mljevene paprike
- So i biber po ukusu
- Malo vode
Priprema
Korak 1 – Skuvajte krompir
Oljuštite krompir, operite ga i stavite u šerpu sa posoljenom vodom. Kuvajte ga kratko, tek toliko da počne da omekšava, ali pazite da se ne raskuva. Ocijedite ga i isijecite na krupnije komade.
Korak 2 – Dinstajte luk
Crni luk oljuštite i isijecite na rebarca. Zagrijte ulje u dubljem tiganju, dodajte luk i pržite na umjerenoj temperaturi dok ne omekša i postane staklast.
Korak 3 – Dodajte krompir
U tiganj ubacite obareni krompir, posolite i pobiberite. Lagano promiješajte kako bi se rasporedio sa lukom, a zatim dodajte slatku mljevenu papriku.
Korak 4 – Dovršite jelo
Sipajte malo vode, promiješajte i ostavite da se sve zajedno krčka dok krompir potpuno ne omekša, a višak tečnosti ne ispari. Povremeno pažljivo promiješajte da se krompir ne zalijepi za dno. Poslužite dok je toplo.
Savjet za puniji ukus
Umjesto vode možete dodati malo domaće supe, a uz krompir se lijepo slaže i sitno sjeckani peršun.
(Mondo)