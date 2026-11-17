Isprabajte provereni recept naših baka za restovani krompir koji se nekada obavezno služio uz kiseli kupus i domaće kobasice.

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Krompir, luk, malo ulja i slatka paprika – od svega nekoliko jeftinih sastojaka nastaje jelo koje su nekada domaćice često pripremale za ručak.

Restovani krompir je jednostavan, zasitan i pun ukusa, a može da se posluži samostalno ili kao prilog uz meso. Posebno lijepo se slaže sa podvarkom, kiselim kupusom i domaćim kobasicama.

Za pripremu nije potrebno mnogo vremena, a tajna dobrog ukusa je u tome da se krompir prvo kratko obari, a zatim dovrši u tiganju sa dinstanim lukom i alevom paprikom.

Osnovne informacije

Kuhinja: Domaća

Kategorija: Prilog

Porcije / količina: 4

Energetska vrijednost po porciji: 310 kcal

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme termičke obrade: 25 minuta

Ukupno vrijeme: 35 minuta

Sastojci

800 g krompira

2 glavice crnog luka

6 kašika ulja

1 kašika slatke mljevene paprike

So i biber po ukusu

Malo vode

Priprema

Korak 1 – Skuvajte krompir

Oljuštite krompir, operite ga i stavite u šerpu sa posoljenom vodom. Kuvajte ga kratko, tek toliko da počne da omekšava, ali pazite da se ne raskuva. Ocijedite ga i isijecite na krupnije komade.

Korak 2 – Dinstajte luk

Crni luk oljuštite i isijecite na rebarca. Zagrijte ulje u dubljem tiganju, dodajte luk i pržite na umjerenoj temperaturi dok ne omekša i postane staklast.

Korak 3 – Dodajte krompir

U tiganj ubacite obareni krompir, posolite i pobiberite. Lagano promiješajte kako bi se rasporedio sa lukom, a zatim dodajte slatku mljevenu papriku.

Korak 4 – Dovršite jelo

Sipajte malo vode, promiješajte i ostavite da se sve zajedno krčka dok krompir potpuno ne omekša, a višak tečnosti ne ispari. Povremeno pažljivo promiješajte da se krompir ne zalijepi za dno. Poslužite dok je toplo.

Savjet za puniji ukus

Umjesto vode možete dodati malo domaće supe, a uz krompir se lijepo slaže i sitno sjeckani peršun.

(Mondo)