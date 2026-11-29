Isprobajte recept za prekusne lazanje od palačinaka koje su punjene mesom i gljivama. Neće im odoleti ni najizbirljiviji članovi porodice.

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Palačinke ne moraju da budu samo slatke, jer se od njih može napraviti i zasitan ručak koji će oduševiti cijelu porodicu. Kada se između tankih palačinki rasporede dinstano mljeveno meso i gljive, dobija se ukusno slojevito jelo koje se na kraju preliva kremastim premazom i zapeče u rerni.

Ova lazanja od palačinki lijepo se siječe, može da se pripremi unaprijed, a po želji se završava slojem rendanog sira koji tokom pečenja dobija zlatnu koricu. Odlična je ideja za nedjeljni ručak, ali i kada želite da na sto iznesete nešto drugačije od klasičnih jela od mljevenog mesa.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: glavno jelo

Porcije / količina: 8

Energetska vrijednost po porciji: 520 kcal

Vrijeme pripreme: 45 min

Vrijeme termičke obrade: 30 min

Ukupno vrijeme: 75 min

Sastojci

Za palačinke:

4 jaja

500 ml mlijeka

250 g brašna

200 ml vode

2 kašike ulja

prstohvat soli

Za nadjev od mesa:

500 g mljevenog mesa

3 glavice crnog luka

300 ml pasiranog paradajza

so, biber i začin C po ukusu

malo ulja

Za nadjev od gljiva:

500 g šampinjona

malo ulja

so, biber i začin C po ukusu

Za premaz:

1 čaša kisele pavlake

1 žumance

100 g rendanog topljivog sira, po želji

Priprema

Korak 1: Napravite smjesu za palačinke

Umutite jaja, dodajte mlijeko, vodu, ulje i so, pa postepeno umiješajte brašno. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Ostavite je nekoliko minuta da odstoji, a zatim ispecite tanke palačinke na zagrijanom, blago podmazanom tiganju. Ređajte ih na tanjir i ostavite sa strane.

Korak 2: Pripremite nadjev od mesa

Crni luk sitno isjeckajte i propržite na malo ulja dok ne omekša. Dodajte mljeveno meso, pa ga usitnjavajte varjačom i pržite dok ne promijeni boju i ne bude potpuno pečeno. Začinite solju, biberom i začinom C, dodajte pasirani paradajz, promiješajte i ostavite da se malo ukuva, pa sklonite sa ringle.

Korak 3: Ispržite gljive

Šampinjone očistite i isijecite na listiće. Stavite ih u tiganj sa malo ulja i pržite dok ne omekšaju i dok višak tečnosti ne ispari. Dodajte so, biber i začin C po ukusu, pa promiješajte.

Korak 4: Složite palačinke i nadjev

Okrugli pleh ili vatrostalnu posudu blago premažite uljem. Na dno stavite jednu palačinku, preko nje rasporedite dio nadjeva od mesa, pa prekrijte drugom palačinkom. Zatim nanesite nadjev od gljiva i ponovo stavite palačinku.

Nastavite da ređate palačinke i naizmjenično raspoređujete meso i šampinjone, sve dok ne potrošite sastojke. Završite palačinkom.

Korak 5: Premažite i zapecite

Kiselu pavlaku pomiješajte sa žumancetom, pa premažite posljednju palačinku. Po želji pospite rendanim topljivim sirom i stavite u prethodno zagrijanu rernu na 180 stepeni. Pecite oko 20–30 minuta, dok se slojevi ne zagriju, a površina lijepo ne porumeni. Ostavite jelo nekoliko minuta da se prohladi, pa ga isijecite na kriške i poslužite.

Bonus savjet: Dobro ispržite šampinjone. Sačekajte da ispari višak vode kako palačinke ne bi postale gnjecave.