Da li prozirna maskara zaista ima efekta? Saznajte kako oblikuje trepavice, kome odgovara i da li može da zamijeni klasičnu maskaru.

Izvor: kkbs1707/Shutterstock

Prozirna maskara možda ne pruža dramatičan volumen i intenzivnu boju kao klasična, ali ima svoje mjesto u svakodnevnoj rutini šminkanja. Ako volite prirodan izgled, uredne i razdvojene trepavice, a ne želite teške slojeve šminke, ovaj proizvod mogao bi da bude upravo ono što vam nedostaje u neseseru.

Trend šminkanja bez maskare postao je posebno popularan tokom ere takozvanog „clean girl“ izgleda, kada su u prvom planu bili prirodna ljepota, svježa koža i diskretna šminka. Iako su se trendovi u svijetu ljepote u međuvremenu promijenili i sve više prostora dobila je pomalo nesavršena, opuštena estetika, mnoge žene i dalje biraju jednostavan svakodnevni izgled. Za one koje ne žele potpuno da se odreknu maskare, ali im nije potrebna intenzivna boja, prozirna maskara može da bude zanimljiva alternativa.

Šta je prozirna maskara i čemu služi?

Za razliku od klasičnih crnih i smeđih maskara, prozirna maskara ne sadrži pigmente koji trepavicama daju boju. Najčešće ima gelastu teksturu, a njena osnovna namjena je da razdvoji, zagladi i oblikuje trepavice, kao i da im pomogne da zadrže uredan izgled.

Ovaj proizvod ne obećava dramatičan volumen, izraženo produžavanje niti efekat vještačkih trepavica. Njegova prednost je u suptilnom naglašavanju prirodnog izgleda. U zavisnosti od formule, pojedine prozirne maskare sadrže i sastojke koji njeguju trepavice, ali njihov osnovni zadatak ostaje oblikovanje i definisanje.

Kako prozirna maskara izgleda na trepavicama?

Nakon nanošenja, trepavice mogu da izgledaju urednije, zaglađenije i bolje razdvojeno. Ako ih prethodno uvijete uvijačem, prozirna maskara može dodatno da naglasi njihov oblik i pruži utisak blago podignutih trepavica.

Posebno će se dopasti osobama koje prirodno imaju tamne i relativno guste trepavice, pa im nije potrebna dodatna boja da bi pogled bio izražajniji. Dobar je izbor i za ljubiteljke minimalističke šminke, kao i za dane kada želite da izgledate svježe i njegovano, bez mnogo proizvoda na licu.

Prozirna maskara može da se koristi samostalno, ali i kao završni korak nakon nanošenja klasične maskare, ako želite dodatno da razdvojite trepavice. Ipak, važno je izabrati formulu koja ne ostavlja ljepljiv trag i ne stvara grudvice.

Izvor: Shutterstock

Da li prozirna maskara može da zamijeni klasičnu?

Odgovor zavisi od efekta koji želite da postignete. Ako su vam najvažniji volumen, dužina, intenzivna boja i dugotrajno zadržavanje uvijenih trepavica, klasična maskara vjerovatno će biti bolji izbor.

S druge strane, prozirna maskara ima prednost kada želite diskretno naglašene trepavice bez vidljivih slojeva šminke. Njena vrijednost nije u dramatičnoj promjeni izgleda, već u tome što prirodnim trepavicama daje uredniji i definisaniji oblik.

Zato je ne treba posmatrati kao beskoristan proizvod niti kao potpunu zamjenu za klasičnu maskaru. Ona je praktičan dodatak neseseru za sve koji vole prirodan izgled i jednostavnu svakodnevnu šminku.