Šta je tubing maskara? Ne skida se kao obična, a evo zašto se sve više priča o njoj

Tubing maskara obavija svaku trepavicu i ne razmazuje se lako, a posebna je po tome što se skida toplom vodom. Saznajte kako radi.

Izvor: Shutterstock

Ako vam se maskara tokom dana preslikava na kapke, razmazuje ispod očiju ili ostavlja sitne crne tragove na licu, možda ste već čuli za tubing maskaru. Ovaj beauty trend posljednjih godina privlači sve više pažnje, a razlog je prilično neobičan: formula se ponaša drugačije od klasične maskare i obavija svaku trepavicu poput tanke cjevčice.

Rezultat su definisane i vizuelno duže trepavice, ali i mnogo jednostavnije skidanje. Za razliku od mnogih klasičnih i vodootpornih maskara, tubing formule se najčešće uklanjaju toplom vodom i blagim pritiskom, bez dugog trljanja kapaka.

Šta je tubing maskara?

Naziv "tubing" dolazi od načina na koji ova formula prijanja za trepavice. Dok klasična maskara uglavnom premazuje trepavice pigmentom, tubing maskara koristi film-formirajuće polimere koji stvaraju tanke omotače oko pojedinačnih trepavica.

Kada se formula osuši, oko svake trepavice nastaje svojevrsna fleksibilna "cjevčica". Ona ostaje na mjestu i pruža otpornost na razmazivanje i krunjenje, pa je posebno zanimljiva osobama kojima se maskara tokom dana često preslikava na kapke ili ostavlja tragove ispod očiju.

Iako se danas o tubing maskarama govori kao o novom trendu, sama tehnologija postoji decenijama. Blinc navodi da je njihova tubing tehnologija razvijena tokom devedesetih, upravo kao odgovor na problem razmazivanja i krunjenja klasičnih maskara.

Zašto se tubing maskara ne razmazuje?

Tajna je upravo u načinu na koji se formula vezuje za trepavice. Polimeri formiraju omotač oko svake dlačice, umjesto da se proizvod ponaša kao klasičan sloj pigmenta koji može da se razmaže kada dođe u kontakt sa kožom, vlagom ili masnoćom.

Zbog toga tubing formule mogu da budu veoma postojane tokom dana i otpornije na znoj, vlagu i suzenje. To ipak ne znači da su sve tubing maskare potpuno vodootporne niti da se sve formule ponašaju identično - sastav i efekat zavise od konkretnog proizvoda.

Izvor: Shutterstock

Skida se toplom vodom

Ono što tubing maskaru najviše razlikuje od klasične jeste način skidanja.

Kada trepavice dobro natopite toplom vodom, polimerne cjevčice omekšavaju i uz blag pritisak mogu da skliznu sa trepavica u malim komadićima. Zbog toga prilikom skidanja možete vidjeti sitne crne „končiće“ ili cjevčice i pomisliti da vam otpadaju trepavice. Međutim, to je sama maskara koja se odvaja od dlačica.

Za skidanje zato uglavnom nije potreban agresivan odstranjivač šminke. Topla voda i nježan pritisak dovoljni su za formule koje koriste pravi tubing princip.

Tubing maskara ili obična: u čemu je razlika?

Najveća razlika nije samo u načinu skidanja, već i u efektu koji dobijate.

Tubing maskare su naročito dobre za dužinu, definiciju i razdvajanje trepavica, dok klasične formule često imaju prednost kada želite veoma dramatičan volumen. Kod klasične maskare možete nanositi više slojeva i birati formule namenjene volumenu, produžavanju ili uvijanju.

Tubing formula zato ne mora nužno da bude „bolja“ od klasične. Ona je prije svega drugačije rješenje za drugačije potrebe. Ako vam je najvažnije da trepavice ostanu uredne tokom cijelog dana i da se maskara lako skine, tubing može biti zanimljiv izbor. Ako želite izrazito dramatičan, gust efekat, klasična maskara može vam više odgovarati.

Skidanje šminke

Izvor: New Africa/Shutterstock

Kome bi tubing maskara mogla posebno da odgovara?

Ovaj tip maskare mogao bi da bude zanimljiv osobama kojima se šminka očiju brzo razmazuje, posebno ako imaju masnije kapke ili često suze oči. Prednost može biti i jednostavnije skidanje, jer nema potrebe za intenzivnim trljanjem kapaka da biste uklonili ostatke proizvoda.

To je posebno praktično za svakodnevnu šminku. Umjesto da na kraju dana dugo trljate trepavice blazinicom natopljenom odstranjivačem, tubing formula se kod odgovarajućih proizvoda jednostavno odvaja kada se dovoljno navlaži toplom vodom.

Da li tubing maskara ima i mane?

Ima. Kao i kod svake druge maskare, efekat zavisi od formule, četkice i samih trepavica.

Neke tubing maskare neće dati toliko volumena kao klasične formule, pa ako volite veoma guste i dramatične trepavice, možda nećete dobiti efekat koji očekujete. Takođe, osjećaj na trepavicama može biti drugačiji nego kod obične maskare, a pojedine formule mogu izgledati manje prirodno ili se blago grupisati ako se nanese previše proizvoda.

Važno je i da ne pretpostavimo da je svaka maskara koja se reklamira kao tubing potpuno ista. Termin se danas često koristi u beauty industriji, ali se formule razlikuju, pa je uvijek dobro provjeriti uputstvo konkretnog proizvoda i način uklanjanja.

Izvor: Shutterstock

Da li je tubing maskara bezbjedna za oči?

Tubing maskara nije automatski „bezbjednija“ samo zato što se lakše skida. Kao i svaka kozmetika koja se koristi oko očiju, može izazvati iritaciju ili alergijsku reakciju kod osjetljivih osoba.

Zbog toga je važno koristiti proizvod namijenjen području oko očiju, voditi računa o higijeni i prekinuti korišćenje ako se pojave crvenilo, peckanje, svrab ili druga reakcija. Maskaru takođe ne treba koristiti beskonačno dugo - preporuke za kozmetiku za oči uglavnom podrazumijevaju redovnu zamjenu zbog mogućeg razvoja mikroorganizama.

Tubing maskara nije samo još jedan beauty trend

Iako se o tubing maskarama sada mnogo govori, njihova ideja nije potpuno nova. Ono što ih čini zanimljivim jeste spoj dugotrajnosti i jednostavnog uklanjanja: formula obavija trepavice, ostaje na njima tokom dana, a zatim se uz dovoljno tople vode i blag pritisak odvaja u malim cjevčicama.

Zato bi tubing maskara mogla da bude zanimljiva svima kojima je dosta crnih tragova ispod očiju, preslikavanja na kapke i mukotrpnog skidanja šminke pred spavanje. Ali ako od maskare očekujete ekstreman volumen i dramatičan efekat, klasične formule i dalje imaju svoje prednosti.

(Lepa i srećna/Mondo)