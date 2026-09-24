Branko Ćopić u novom ruhu: "Stripovijetke" predstavljene u Leskovcu (FOTO)

Izložba "Stripovijetke Branka Ćopića" Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske otvorena je 23. septembra u čitaonici Narodne biblioteke "Radoje Domanović" u Leskovcu.

Izvor: NUB RS

Tom prilikom predstavljena je i edicija "Stripovijetke" u izdanju Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.

Događaj je organizovan u okviru manifestacije "Daljine koje spajaju: Gradovi pobratimi u dijalogu", koja čini dio programa "Prijestonica kulture Srbije 2026" (Program "Cjel' svijet" – Potprogram "Gradovi pobratimi").

Na otvaranju su govorile direktor leskovačke Biblioteke Vesna Ilić i direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljilja Petrović Zečić, istakavši značaj kulturnog povezivanja, očuvanja književne baštine i saradnje među gradovima pobratimima.

Izložbu je zvanično otvorila gradska vijećnica Brankica Stamenković, naglasivši važnost ovakvih projekata za bogaćenje kulturnog života Leskovca kao ovogodišnje Prijestonice kulture.

Podsjećamo da je "Stripovijetke" Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske pokrenula još 2017. godine, a ova edicija klasike srpske književnosti kroz forme savremenih vizuelnih medija približava mlađim generacijama.

Poslije djela Petra Kočića, Alekse Šantića i Stefana Mitrova Ljubiše, koja su predstavljena u stripu, prošle godine objavljeno je i izdanje posvećeno Branku Ćopiću, pripremljeno povodom 110 godina od piščevog rođenja.

Adaptaciju tekstova i ilustracije potpisuju Milan Mladić i Predrag Ikonić. Publikacije iz ove edicije već su prevedene na više svjetskih jezika – francuski, grčki, njemački, ruski, engleski i kineski.

Takođe, "Stripovijetke" su prethodno sa uspjehom predstavljene širom Republike Srpske, Srbije i Evrope, uključujući Beograd, Sankt Peterburg i Pariz.

(Mondo)