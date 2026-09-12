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Zapečeni svinjski kotleti sa majonezom: Meso je toliko mekano da može da se seče viljuškom

Zapečeni svinjski kotleti sa majonezom: Meso je toliko mekano da može da se seče viljuškom

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Pripremite svinjske kotlete sa majonezom i začinima, pečene na posteljici od crnog luka. Oduševićete se koliko je meso mekano.

Zapečeni svinjski kotleti sa majonezom Izvor: Foto: Shutterstock

Svinjski kotleti umiju da budu suvi kada se pripremaju na brzinu, ali dobra marinada može potpuno da promijeni rezultat. U ovom receptu meso se prije pečenja oblaže majonezom, senfom, karijem i začinom za roštilj, a zatim stoji u frižideru kako bi upilo ukuse.

Kotleti se peku na posteljici od crnog luka, koji tokom pečenja omekša i dodatno obogati ukus mesa. Pred kraj se dodaje rendani tvrdi sir, pa se sve zajedno zapeče dok ne dobije rumenu koricu.

Sastojci:

4 svinjska kotleta
so po ukusu
4 velike glavice crnog luka
50 g tvrdog sira
svjež peršun po želji

Za marinadu:
200 ml majoneza
1 kašičica karija
2 kašičice začina za roštilj
3 kašičice senfa

Priprema:

U činiji sjedinite majonez, kari, začin za roštilj i senf. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu, kremastu marinadu.

Kotlete posolite sa obe strane i blago istucite kuhinjskim čekićem. Nema potrebe da ih jako lupate, cilj je samo da se meso malo omekša. Svaki kotlet dobro premažite marinadom. Stavite meso u posudu, prelijte ostatkom marinade i pokrijte. Ostavite u frižideru minimalno 1 sat, a najbolje preko noći.

Bonus savjet:

Za pikantniji ukus možete koristiti ljutkast senf ili dodati malo tucane paprike u marinadu.

Crni luk očistite i isijecite na krupnije komade. Dio luka rasporedite po dnu posude za pečenje, tako da napravi svojevrsnu podlogu za meso.

Izvadite meso iz frižidera i poređajte kotlete preko luka. Preko njih rasporedite ostatak sječenog luka i po želji pospite malo svježeg sjeckanog peršuna. Posudu pokrijte i stavite u prethodno zagrijanu rernu.

Pecite na 200 stepeni oko 50 minuta. Poklopac ili folija pomoći će da se meso tokom prvog dijela pečenja ne isuši i da ostane mekano.

Poslije 50 minuta skinite poklopac ili foliju i kotlete pospite rendanim tvrdim sirom.Vratite posudu u rernu i pecite još oko 20 minuta, dok se sir ne otopi i dobije lijepu zlatnu boju. Tokom posljednjih 10 minuta posuda može ostati potpuno otkrivena kako bi se površina ljepše zapekla.

Pečene kotlete ostavite nekoliko minuta da odmore, pa ih poslužite uz pečeni ili kuvani krompir, pire, povrće ili pikantnu salatu od pečenih paprika.

(Stvar ukusa/Mondo)

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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