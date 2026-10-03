Zaboravite mit o 90 km/h: Ovo je tačna brzina pri kojoj vaš auto troši najmanje goriva

Iako mnogi vozači vjeruju da je 90 km/h idealna brzina za uštedu goriva, nova analiza francuskog istraživačkog centra Cerema pokazuje da se najekonomičnija vožnja zapravo postiže na znatno nižoj brzini.

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Ako pokušavate da smanjite potrošnju goriva, nije važno samo kako ubrzavate i mijenjate brzine. Veliku ulogu ima i brzina kojom vozite, a najekonomičnija možda nije ona koju biste očekivali.

Među vozačima se dugo pominje 90 km/h kao brzina pri kojoj automobil troši najmanje goriva. Međutim, analiza francuskog centra Cerema pokazuje nešto drugačiju sliku - najpovoljnije područje nalazi se oko 70 km/h, prenosi tportal.hr.

Potrošnja u odnosu na brzinu ima oblik sličan slovu U, što znači da ni veoma spora ni veoma brza vožnja nisu najekonomičnije.

Zašto sporije ne znači uvijek i manju potrošnju

Moglo bi se pretpostaviti da će automobil trošiti sve manje goriva što se sporije kreće, ali pri veoma malim brzinama motor često radi u nižem stepenu prenosa i pri nepovoljnijem broju obrtaja.

Zbog toga je potrošnja pri brzinama između približno 10 i 40 km/h relativno visoka. Kako brzina raste, automobil može da pređe u viši stepen prenosa, a motor da radi u povoljnijem režimu.

Prema podacima Cereme, minimum potrošnje nalazi se oko 70 km/h, kada se postiže dobar odnos između efikasnosti motora, vremena potrebnog da automobil pređe određenu udaljenost i otpora vazduha.

Ipak, 70 km/h nije univerzalna "magična" brzina za svaki automobil. Na potrošnju utiču tip i snaga motora, mjenjač, prenosni odnosi, masa vozila, aerodinamika, gume, nagib puta, temperatura i brojni drugi faktori.

Zašto automobil više troši na velikim brzinama

Kada brzina nastavi da raste, sve važniji postaje otpor vazduha. On približno raste sa kvadratom brzine, pa automobilu pri većim brzinama treba znatno više energije da bi savladao otpor.

Zato i relativno malo povećanje brzine na auto-putu može primjetno da utiče na računicu. Prema podacima navedenim u analizi, povećanje brzine sa 100 na 120 km/h može da poveća potrošnju goriva za oko 20 odsto.

Drugim riječima, ako želite ekonomičniju vožnju, nije dovoljno samo izbjegavati nagla ubrzavanja. Ujednačena vožnja u višem stepenu prenosa i pri umjerenoj brzini može značajno da doprinese manjoj potrošnji.

(Mondo.rs)