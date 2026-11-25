Trik za prženje faširanih šnicli iz starog kuvara, evo kako da mljeveno meso bude posebno sočno i ukusno!

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Svaka domaćica ima svoj recept za faširane šnicle, ali postoje i stari kulinarski saveti koji se prenose generacijama i zbog kojih ovo jednostavno jelo može da bude još ukusnije. U jednom sovjetskom kuvaru iz 1952. godine zapisani su trikovi za pripremu sočnih, mekanih i vazdušastih faširanih šnicli. Neki od njih možda će iznenaditi i iskusne domaćice, posebno savet da se u smesu ne dodaju jaja.

Koje meso je najbolje za sočne faširane šnicle?

Prema savjetima iz stare kuvarice, za pripremu faširanih šnicli mogu da se koriste jagnjetina, svinjetina, govedina ili teletina. Najvažnije je da meso ne bude potpuno nemasno, jer upravo masnoća doprinosi sočnosti gotovog jela.

Meso najprije treba oprati, očistiti od žilica, iseći na komade i samleti u mašini za mljevenje mesa ili usitniti u sjecku. Nakon toga dodaju se so i bijeli hljeb prethodno natopljen u vodi ili mlijeku. Smjesa se dobro promeša, a zatim još jednom ili dva puta propusti kroz mašinu za mljevenje.

U galeriji ispod pogledajte kako se sprema punjeno mljeveno meso!

Zašto se u smesu dodaje stari hleb?

Jedan od najvažnijih savjeta iz stare kuvarice odnosi se upravo na hljeb. On faširanim šniclama daje mekoću i sočnost, jer tokom prženja upija mesne sokove i masnoću, zadržavajući ih unutar smese.

Najbolje je koristiti hljeb koji je malo odstajao, prethodno mu odstraniti koricu i sredinu potopiti u vodu ili mlijeko. Tako pripremljen hljeb treba dobro umiješati u meso kako bi se ravnomerno rasporedio.

Luk je bolje prethodno propržiti

U mljeveno meso može da se doda crni biber, kao i crni luk, ali stari kuvari preporučuju da se luk prethodno kratko proprži na tiganju. Razlog je jednostavan: sirov luk tokom prženja faširanih šnicli zapravo se više dinsta nego što se prži, a može i da ispadne iz smese u tiganj. Kada se prethodno proprži, dobija prijatniju aromu i ravnomjernije se sjedinjuje sa mesom.

Stari kulinarski savjet glasi: Za mekane i sočne faširane šnicle najvažniji su odgovarajući odnos mesa i hljeba, malo masnoće i dobro pripremljen luk. Ponekad su upravo jednostavni trikovi naših baka ono što pravi najveću razliku u kuhinji.

Zašto se u faširane šnicle ne stavljaju jaja?

Ovo je možda najzanimljiviji savjet iz kuvarice iz 1952. godine. Za razliku od mnogih današnjih recepata, u staroj verziji jaja uopšte nisu bila obavezan sastojak.

Objašnjenje je da jaja mogu da učine smjesu težom i čvršćom, zbog čega faširane šnicle mogu izgubiti dio svoje mekoće i vazdušaste strukture. Osim toga, dodavanje jaja može da promijeni gustinu smjese, pa domaćice često moraju da dodaju još hljeba, prezli ili brašna kako bi je učvrstile.