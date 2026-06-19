Juneće šnicle na lovački način: Sočno meso u kremastom sosu kojem je teško odoljeti

Pripremite sočne juneće šnicle na lovački način uz kremasti sos pun ukusa. Idealno glavno jelo za svečane prilike.
Kada želite da na sto iznesete bogat i mirisan ručak koji ostavlja utisak svečanog obroka, juneće šnicle na lovački način su odličan izbor.
Dugim dinstanjem meso postaje izuzetno mekano, a kombinacija korjenastog povrća, senfa, pečuraka i milerama daje sos pun dubine i punoće ukusa.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme kuvanja: oko 2 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 25 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 1 kg junećih šnicli
- 1 velika glavica crnog luka
- 1 šargarepa
- 1 paštrnak
- 1 korijen peršuna
- 100 g šampinjona
- 2–3 lovorova lista
- rendana korica limuna
- 1 puna kašika senfa
- 200 g milerama
- brašno za valjanje šnicli
- ulje za prženje
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Šnicle
Šnicle dobro izlupajte kuhinjskim čekićem kako bi omekšale, zatim ih posolite, pobiberite i lagano uvaljajte u brašno. U zagrijanom ulju kratko ih zapecite sa obe strane dok ne dobiju lijepu zlatnu boju, pa ih izvadite iz šerpe i ostavite sa strane.
2. korak: Povrće
Na istoj masnoći propržite sitno sjeckani crni luk, šargarepu, paštrnak i korijen peršuna. Kada povrće počne da omekšava, vratite šnicle u posudu, dodajte lovorove listove i nastavite lagano dinstanje dok meso ne postane potpuno meko.
3. korak: Sos
Izvadite lovorov list, a omekšalo povrće usitnite štapnim mikserom ili propasirajte kako biste dobili gladak i gust sos. Vratite ga u šerpu sa mesom.
Ukoliko želite izraženiji ukus, u sos možete dodati i nekoliko zrna bibera ili malo mljevene dimljene paprike.
4. korak: Senf i šampinjoni
Dodajte senf, sitno narendanu koricu limuna i isječene šampinjone, pa nastavite kuvanje još nekoliko minuta kako bi se svi ukusi povezali.
5. korak: Mileram i serviranje
Na samom kraju umiješajte mileram, lagano promiješajte i zagrijte jelo bez jakog ključanja kako bi sos ostao kremast. Poslužite uz pire krompir, domaće njoke ili tjesteninu i po želji ukrasite svježim peršunom.