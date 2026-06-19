logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Juneće šnicle na lovački način: Sočno meso u kremastom sosu kojem je teško odoljeti

Juneće šnicle na lovački način: Sočno meso u kremastom sosu kojem je teško odoljeti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Pripremite sočne juneće šnicle na lovački način uz kremasti sos pun ukusa. Idealno glavno jelo za svečane prilike.

recept za juneće šnicle na lovački način Izvor: Shutterstock

Kada želite da na sto iznesete bogat i mirisan ručak koji ostavlja utisak svečanog obroka, juneće šnicle na lovački način su odličan izbor.

Dugim dinstanjem meso postaje izuzetno mekano, a kombinacija korjenastog povrća, senfa, pečuraka i milerama daje sos pun dubine i punoće ukusa. 

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća 

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme kuvanja: oko 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 25 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 1 kg junećih šnicli
  • 1 velika glavica crnog luka
  • 1 šargarepa
  • 1 paštrnak
  • 1 korijen peršuna
  • 100 g šampinjona
  • 2–3 lovorova lista
  • rendana korica limuna
  • 1 puna kašika senfa
  • 200 g milerama
  • brašno za valjanje šnicli
  • ulje za prženje
  • so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Šnicle

Šnicle dobro izlupajte kuhinjskim čekićem kako bi omekšale, zatim ih posolite, pobiberite i lagano uvaljajte u brašno. U zagrijanom ulju kratko ih zapecite sa obe strane dok ne dobiju lijepu zlatnu boju, pa ih izvadite iz šerpe i ostavite sa strane.

2. korak: Povrće

Na istoj masnoći propržite sitno sjeckani crni luk, šargarepu, paštrnak i korijen peršuna. Kada povrće počne da omekšava, vratite šnicle u posudu, dodajte lovorove listove i nastavite lagano dinstanje dok meso ne postane potpuno meko.

3. korak: Sos

Izvadite lovorov list, a omekšalo povrće usitnite štapnim mikserom ili propasirajte kako biste dobili gladak i gust sos. Vratite ga u šerpu sa mesom.

Bonus savjet:

Ukoliko želite izraženiji ukus, u sos možete dodati i nekoliko zrna bibera ili malo mljevene dimljene paprike.

4. korak: Senf i šampinjoni

Dodajte senf, sitno narendanu koricu limuna i isječene šampinjone, pa nastavite kuvanje još nekoliko minuta kako bi se svi ukusi povezali.

5. korak: Mileram i serviranje

Na samom kraju umiješajte mileram, lagano promiješajte i zagrijte jelo bez jakog ključanja kako bi sos ostao kremast. Poslužite uz pire krompir, domaće njoke ili tjesteninu i po želji ukrasite svježim peršunom.

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja šnicle

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA