Juneće šnicle na lovački način: Sočno meso u kremastom sosu kojem je teško odoljeti

Pripremite sočne juneće šnicle na lovački način uz kremasti sos pun ukusa. Idealno glavno jelo za svečane prilike.

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Kada želite da na sto iznesete bogat i mirisan ručak koji ostavlja utisak svečanog obroka, juneće šnicle na lovački način su odličan izbor.

Dugim dinstanjem meso postaje izuzetno mekano, a kombinacija korjenastog povrća, senfa, pečuraka i milerama daje sos pun dubine i punoće ukusa.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme kuvanja: oko 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 25 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

1 kg junećih šnicli

1 velika glavica crnog luka

1 šargarepa

1 paštrnak

1 korijen peršuna

100 g šampinjona

2–3 lovorova lista

rendana korica limuna

1 puna kašika senfa

200 g milerama

brašno za valjanje šnicli

ulje za prženje

so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Šnicle

Šnicle dobro izlupajte kuhinjskim čekićem kako bi omekšale, zatim ih posolite, pobiberite i lagano uvaljajte u brašno. U zagrijanom ulju kratko ih zapecite sa obe strane dok ne dobiju lijepu zlatnu boju, pa ih izvadite iz šerpe i ostavite sa strane.

2. korak: Povrće

Na istoj masnoći propržite sitno sjeckani crni luk, šargarepu, paštrnak i korijen peršuna. Kada povrće počne da omekšava, vratite šnicle u posudu, dodajte lovorove listove i nastavite lagano dinstanje dok meso ne postane potpuno meko.

3. korak: Sos

Izvadite lovorov list, a omekšalo povrće usitnite štapnim mikserom ili propasirajte kako biste dobili gladak i gust sos. Vratite ga u šerpu sa mesom.

Bonus savjet: Ukoliko želite izraženiji ukus, u sos možete dodati i nekoliko zrna bibera ili malo mljevene dimljene paprike.

4. korak: Senf i šampinjoni

Dodajte senf, sitno narendanu koricu limuna i isječene šampinjone, pa nastavite kuvanje još nekoliko minuta kako bi se svi ukusi povezali.

5. korak: Mileram i serviranje

Na samom kraju umiješajte mileram, lagano promiješajte i zagrijte jelo bez jakog ključanja kako bi sos ostao kremast. Poslužite uz pire krompir, domaće njoke ili tjesteninu i po želji ukrasite svježim peršunom.