Melanija "kvari idilu" Putina i Trampa u Banjaluci? (FOTO, VIDEO)

Za svakog ko iz pravca Prijedora ulazi u Banjaluku, prizor u naselju Tunjice izaziva osmijeh i nevjericu u isto vrijeme.

Izvor: MONDO

Ugostiteljski objekti "Putin" i "Tramp" stoje jedan do drugog, rame uz rame, kao da geopolitika na ovom mjestu funkcioniše besprijekorno, za razliku od stvarnog svijeta, gdje odnosi predsjednika Rusije i SAD-a i najmoćnijih sila svijeta osciliraju.

Nesvakidašnji komšiluk uskoro će dobiti i trećeg člana jer je neposrednoj blizini u planu otvaranje i novog - "Melanija", nazvanog po supruzi američkog predsjednika.

Time će ova gastronomsko-politička oaza u banjalučkom naselju Tunjice kompletirati svoj imidž koji je odavno prestao da bude lokalna zanimljivost.

Iako nazivi asociraju na visoku politiku i na žalost ratne sukobe u Ukrajini i Iranu, pozadina priče je sasvim jednostavna i s tim nema nikakve veze. Vlasnik objekata uz kafu je portalu MONDO, objasnio da iza svega ne stoji "visoka politika" već marketinški trik, koji je uspio više nego je sam očekivao.

To su nam u razgovoru potvrdili i gosti, koji su svratili u restoran "Putin" jer ih je upravo ime restorana "natjeralo" da predahnu uz kafu i doručak.

"Krenuli smo prema moru i kad smo vidjeli table, morali smo stati da se uslikamo i popijemo kafu uz doručak. Ovo nema nigdje na svijetu", uz široke osmijehe su istakli turisti.

Izvor: MONDO

Otkako su otvorili vrata, ugostiteljski objekti s imenima ruskog i američkog predsjednika postali su prava atrakcija u gradu, a priču su prenijeli praktično svi vodeći svjetski mediji.

Na Tunjice su stizale novinarske ekipe iz cijelog svijeta, uključujući i neke od najuticajnijih medija poput Njujork Tajmsa, regionalnih i evropskih televizijskih kuća, a vlasnik nam je potvrdio da je o svemu obaviješten i sam Vladimir Putin.

Sada nam ostaje samo da vidimo kako će otvaranje "Melanije" da utiče na ovu već uhodanu banjalučko-diplomatsku idilu. Zasad geopolitika u ovom banjalučkom naselju funkcioniše bez problema, ali ko će znati, kako će to da ispadne kad se Donaldova supruga umiješa u cijelu priču.

Preporučujemo im refren Halida Muslimovića: "Moj jarane, jarane, jarani smo mi, nedaj, nedaj, jednoj ženi da nas zavadi".

Vidi opis Melanija "kvari idilu" Putina i Trampa u Banjaluci? (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO)