Foto kritika: Umjesto pogleda na Vrbas - pogled na metalni kiosk

Banjalučane koji spas od paklenih Vrućina traže uz obalu Vrbasa danas je neprijatno iznenadila scena kod Zelenog mosta.

Izvor: mondo.ba, Ustupljena fotografija

Naime, na zelenu površinu, postavljen je metalni kontejner za prodaju sladoleda.

"Postavljen je kontejner koji zaklanja pogled na Vrbas. Niko ne zna ko je odobrio lokacijske uslove, kao ni struju i vodu", kaže naša čitateljka koja nam je poslala fotografije.

Inače, šetalište i plaža kod Zelenog mosta posljednjih mjeseci vrve od posjetilaca.

Vjerujemo da je potražnja za sladoledom velika, ali naši čitaoci smatraju da nije u redu žrtvovati uživanje u prirodi zarad profita i da je za kiosk sa sladoledom potrebno naći drugo mjesto.