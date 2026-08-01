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Foto kritika: Umjesto pogleda na Vrbas - pogled na metalni kiosk 2

Foto kritika: Umjesto pogleda na Vrbas - pogled na metalni kiosk

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Banjalučane koji spas od paklenih Vrućina traže uz obalu Vrbasa danas je neprijatno iznenadila scena kod Zelenog mosta.

kiosk na šetalištu uz Vrbas u banjaluci Izvor: mondo.ba, Ustupljena fotografija

Naime, na zelenu površinu, postavljen je metalni kontejner za prodaju sladoleda.

"Postavljen je kontejner koji zaklanja pogled na Vrbas. Niko ne zna ko je odobrio lokacijske uslove, kao ni struju i vodu", kaže naša čitateljka koja nam je poslala fotografije.

Inače, šetalište i plaža kod Zelenog mosta posljednjih mjeseci vrve od posjetilaca.

Vjerujemo da je potražnja za sladoledom velika, ali naši čitaoci smatraju da nije u redu žrtvovati uživanje u prirodi zarad profita i da je za kiosk sa sladoledom potrebno naći drugo mjesto.

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Tagovi

Vrbas Banjaluka

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Komentari 2

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Gdje?

Pablo je Ok, ovo nije... Sportski pozdrav! Aj Borac!

Opet!?

Pored tolikog prostora, oni kiosk stavili uz sami sto...ko uopšte može dobiti dozvolu da postavi takav jedan kiosk na javnoj površini? Isto važi i za onaj "Pablo" kontejner na samom početku plaže kod Zelenog mosta. Ništa to nije po propisu.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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