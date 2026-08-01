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Zadobila lakše povrede: Predsjednica Slovenije doživjela saobraćajnu nesreću

Zadobila lakše povrede: Predsjednica Slovenije doživjela saobraćajnu nesreću

Autor Dragana Božić
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Slovenački predsjednik Nataša Pirc Musar lakše je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi pri povratku sa godišnjeg odmora u Hrvatskoj.

Predsjednica Slovenije doživjela saobraćajnu nesreću Izvor: Shutterstock

U nezgodi, do koje je došlo juče oko 17.00 časova u tunelu Kastelec na Primorskom auto-putu, jedno lice je zadobilo teže povrede, prenose mediji.

U sudaru su učestvova dva policijska vozila koja su se nalazila u koloni koja je pratila štićenu osobu.

Mediji navode da su povrijeđeni prevezeni u Opštu bolnicu u Izoli, te da je Musarova danas puštena na kućno liječenje.

Prema saopštenju iz kabineta predsjednika, nesreća se dogodila prilikom povratka iz Hrvatske, gdje je Pirc Musar bila na odmoru.

Bila je na putu ka Komendi gdje je trebalo da prisustvuje humanitarnom događaju koji organizuje najbolji svjetski biciklista Tadej Pogačar.

Iz policije su naveli da se istraga o uzrocima nesreće nastavlja i da je o svemu obaviješteno i nadležno Specijalno državno tužilaštvo. 

(Srna)

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Tagovi

Slovenija saobraćajna nesreća Nataša Pirc Musar

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