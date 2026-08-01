Ekipe Vodovoda na terenu: Mještani potkozarskih sela će još čekati vodu, tokom radova pokidana glavna cijev (VIDEO)

Planirano puštanje vode prema potkozarskim selima, koje je trebalo biti realizovano jutros u skladu s planom kontrolisane isporuke, odgođeno je zbog oštećenja glavnog cjevovoda tokom izvođenja radova na auto-putu.

Izvor: Screenshot/Vodovod

Kako je saopšteno iz Vodovoda, prilikom građevinskih radova došlo je do pucanja glavne cijevi, što je izazvalo dodatne poteškoće u vodosnabdijevanju.

Nadležna ekipa odmah je upućena na teren i intenzivno radi na sanaciji kvara. Voda će biti puštena u sistem odmah po završetku radova, a u međuvremenu će se nastojati nadoknaditi količina vode izgubljena usljed oštećenja kako bi se obezbijedilo što stabilnije snabdijevanje.

Iz nadležnog preduzeća ističu da su svjesni nezadovoljstva građana nakon dva dana bez vode, ali naglašavaju da je riječ o nepredviđenoj situaciji na koju nisu mogli uticati.

Građanima je upućen apel za dodatno strpljenje i razumijevanje do potpunog otklanjanja kvara i normalizacije vodosnabdijevanja.

(Mondo)