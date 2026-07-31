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Ovo je Turčin uhapšen zbog ubistva Ruskinje u Beogradu: Tijelo spakovao u kofer, pa htio da pobjegne iz Srbije

Ovo je Turčin uhapšen zbog ubistva Ruskinje u Beogradu: Tijelo spakovao u kofer, pa htio da pobjegne iz Srbije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Turski državljanin u posljednjem trenutku uhapšen na beogradskom aerodromu nakon ubistva ruske državljanke Ljudmile u Beogradu.

ovo je turčin osumnjičen za ubistvo ruskinje u brogradu Izvor: MUP/VJT

Beogradska policija uhapsila je turskog državljanina K.E. (25) na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu zbog sumnje da je ubio Ruskinju Ljudmilu Konstantinovnu čije tijelo je pronađeno danas u kanalu u Padinskoj Skeli. Prema saznanjima "Kurira", osumnjičeni za zločin je u posljednjem trenutku zaustavljen i uhapšen na beogradskom aerodromu.

Viši javni tužilac u Beogradu koji rukovodi istragom je u posljednjem trenutku izdao nalog graničnoj policiji da privede turskog državljanina koji je htio da pobjegne iz Srbije. Kako dalje saznaje "Kurir" od izvora upućenog u slučaj, pripadnici granične policije ušli su u tranzitni prostor i uhapsili ga.

"Sekunde su bile u pitanju, bukvalno je za manje od minute moglo da se dogodi da napusti Srbiju. Plastični kofer bio je umotan, očigledno je učinio sve da prikrije tragove prije nego što je namjeravao da napusti Srbiju", kaže izvor "Kurira".

Izvor: MUP/VJT

Da podsjetimo, ruska državljanka Ljudmila Konstantinovka nestala je u subotu 25. jula u Beogradu u večernjim časovima. Za njom se tragalo od subote, ali je tijelo danas pronađeno u kanalu u Padinskoj Skeli.

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Tagovi

Beograd ubistvo ruskinja

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