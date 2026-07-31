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Deset alpinista nestalo u lavini na sjeveru Pakistana: Među nestalima i poznati planinar Nirmal Purđa

Deset alpinista nestalo u lavini na sjeveru Pakistana: Među nestalima i poznati planinar Nirmal Purđa

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Deset alpinista nestalo je u lavini na Brod Piku u Pakistanu, među njima i poznati Nirmal Purđa. Spasilačke ekipe su na terenu.

Deset alpinista nestalo u lavini na sjeveru Pakistana Izvor: Profimedia/Netflix/Courtesy Everett Collection

Deset međunarodnih alpinista nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu ekspediciju na planini Brod Pik na sjeveru Pakistana, saopštio je danas Alpski klub Pakistana.

Kako prenosi AP, među nestalima je i poznati alpinista Nirmal Purđa, Nepalac sa britanskim državljanstvom, koji je 2019. godine za 189 dana osvojio svih 14 najviših vrhova svijeta.

On je inače svetski rekorder zahvaljujući ovom podgvigu, kada je za 6 mjeseci i 6 dana uspio da osvoji 14 vrhova svijeta koji su viši od 8.000 metara. Takođe je i prvi na svijetu koji je uspio da za samo 48 sati osvoji Mont Everest (8.848m), Lotse (8.516m) i Makalu (8.485m). 

Svjetsku slavu i popularnost stekao je posle Netlfiksovog dokumentarca, objavljenog 2021. godine, pod nazivom "14 vrhova: Ništa nije nemoguće".

Spasilačke ekipe pokušavaju da pokrenu akciju potrage, a njeno sprovođenje zavisi od vremenskih i operativnih uslova.

Brod Pik visok je 8.047 metara i 12. je najviša planina na svijetu.

(N1/MONDO)

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