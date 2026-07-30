Osumnjičeni za zatočeništvo žene i djeteta iz Prijedora sprovedeni u Tužilaštvo

Almin Đino iz Travnika i J.J. iz Banjaluke, osumnjičeni da su više od mjesec dana u stanu u Banjaluci protivpravno držali ženu i njeno maloljetno dijete iz Prijedora, sprovedeni su danas u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Izvor: ATV/screenshot

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, uhapšeni su A. Đ. iz Travnika i J. J. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivična djela protivpravno lišenje slobode i prevara.

Prema navodima policije, osumnjičeni su ženu iz Prijedora doveli u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, pri čemu su joj u više navrata uzeli određeni iznos novca.

Istragom je utvrđeno da su ženu i njeno maloljetno dijete od 20. juna do juče protivpravno držali u stanu u Banjaluci, ograničavajući im slobodu kretanja.

Kako saznaje ATV, riječ je o Alminu Đini iz Travnika, koji je žrtvi obećao posao u Njemačkoj kako bi je privolio da dođe u Banjaluku, gdje je potom sa djetetom bila zatvorena u stanu.

Prilikom pretresa stana, drugih prostorija i pokretnih stvari koje koriste osumnjičeni pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Osumnjičeni su nakon kriminalističke obrade sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka na dalje postupanje.