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Osumnjičeni za zatočeništvo žene i djeteta iz Prijedora sprovedeni u Tužilaštvo

Osumnjičeni za zatočeništvo žene i djeteta iz Prijedora sprovedeni u Tužilaštvo

Autor Nikolina Damjanić Izvor atv
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Almin Đino iz Travnika i J.J. iz Banjaluke, osumnjičeni da su više od mjesec dana u stanu u Banjaluci protivpravno držali ženu i njeno maloljetno dijete iz Prijedora, sprovedeni su danas u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

privođenje.jpg Izvor: ATV/screenshot

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, uhapšeni su A. Đ. iz Travnika i J. J. iz Banjaluke zbog sumnje da su počinili krivična djela protivpravno lišenje slobode i prevara.

Prema navodima policije, osumnjičeni su ženu iz Prijedora doveli u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, pri čemu su joj u više navrata uzeli određeni iznos novca.

Istragom je utvrđeno da su ženu i njeno maloljetno dijete od 20. juna do juče protivpravno držali u stanu u Banjaluci, ograničavajući im slobodu kretanja.

Kako saznaje ATV, riječ je o Alminu Đini iz Travnika, koji je žrtvi obećao posao u Njemačkoj kako bi je privolio da dođe u Banjaluku, gdje je potom sa djetetom bila zatvorena u stanu.

Prilikom pretresa stana, drugih prostorija i pokretnih stvari koje koriste osumnjičeni pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Osumnjičeni su nakon kriminalističke obrade sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka na dalje postupanje.

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Tagovi

Banjaluka hapšenje otmica

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