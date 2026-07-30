Avion švajcarske nacionalne avio-kompanije morao prinudno da sleti zbog dima u kabini usljzed pregrevanja litijumske baterije u kućištu za punjenje bežičnih slušalica.

Izvor: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Avion švajcarske nacionalne avio-kompanije "Swiss" je morao prinudno da sleti u Sjedinjenim Američkim Državama zbog dima u kabini koji je nastao zbog kućišta za punjene bežičnih slušalica, piše "Blick.ch". Avion je letio na relaciji Cirih - Njujork, ali je morao prinudno da sleti u saveznoj državi Mejn zbog incidenta sa elektronskim kućištem za punjenje bežičnih slušalica.

Incident se dogodio kada je kutija za punjenje bežičnih slušalica pala ispod sjedišta gde se zaglavila i oštetila usljed mehanizma samog sjedišta. Zbog pritiska, odnosno "nagnječenja", litijumska baterija u kutijici za punjenje se pregrejala naglo i zbog toga je nastao dim u kabini.

Vidi opis Bizaran incident prizemljio avion sa više od 200 putnika: Drama na visini od 10.000 metara, evakuisana letjelica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: InsectWorld/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mirosław Durma / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Bradley Caslin/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: kolbert-press/Martin Agüera / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Markus Mainka/Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Posada na letu LX16 je zbog dima u kabini hitno morala da reaguje i da prinudno sleti. Sletjeli su na najbliži aerodrom u tom trenutku, a to je aerodrom Bangor u saveznoj državi Mejn. Osoblje je reagovalo za to vrijeme opremom za gašenje požara.

U avionu je bilo 208 putnika i niko nije povrijeđen što je najvažnije. I putnici i članovi posade su bezbjedno napustili avion nakon prinudnog sletanja.

Nakon ovog incidenta, švajcarska nacionalna avio-kompanija "Swiss" je napomenula svim putnicima da moraju strogo da vode računa o nošenju uređaja sa litijumskom baterijom. Upotreba eksternih baterija (powerbank) je strogo zabranjena tokom leta, isto važi i za njihovo punjenje.

One tokom leta moraju da se drže u ručnom prtljaju ispred putnika ili u rukama putnika. Isto pravilo važi i za elektronske cigarete.