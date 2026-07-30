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Nesreća kod Živinica: U sudaru tri vozila poginula jedna osoba, saobraćaj u potpunosti obustavljen

Nesreća kod Živinica: U sudaru tri vozila poginula jedna osoba, saobraćaj u potpunosti obustavljen

Autor Dušan Volaš
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Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 12 sati dogodila na magistralnom putu Živinice – Kladanj, u mjestu Stupari.

Teška saobraćajna nesreća na putu Živinice – Kladanj: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene Izvor: Facebook screenshot

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je potvrđeno da su u nesreći učestvovala tri vozila.

"Ukupno tri osobe zadobile su povrede u ovoj saobraćajnoj nezgodi, od kojih je jedna naknadno preminula u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice", saopšteno je iz MUP-a TK.

Nakon nesreće saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta u potpunosti je obustavljen.

O događaju je obaviješten kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

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Tagovi

saobraćajna nesreća Živinice

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