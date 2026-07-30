Ključa na Bliskom istoku: Pogođena zgrada kineske kompanije u Kuvajtu, poginuo radnik

U iranskom napadu na sjeveru Kuvajta teško je oštećena zgrada kineske kompanije, a jedan radnik je poginuo, saopštila je kuvajtska vojska.

Izvor: EPA/Noufal Ibrahim

U iranskom napadu pogođena je zgrada kineske kompanije na sjeveru Kuvajta, pri čemu je objekat teško oštećen, a jedan radnik je poginuo, saopštila je kuvajtska vojska. Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je jordanska protivvazdušna odbrana oborila pet projektila lansiranih iz Irana.

Napadi su uslijedili nakon što je američka vojska objavila da je završila "snažan talas napada na Iran", izveden kao odgovor na raniji iranski raketni napad na američku bazu u Jordanu.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je na društvenim mrežama da je američka vojska pogodila "desetine" ciljeva koji pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi, uključujući vojna komandna središta, objekte za rakete i dronove, kao i obalske sisteme nadzora i odbrane.

U presretanju iranskih projektila iznad Jordana nije bilo žrtava, prenijela je jordanska državna novinska agencija Petra, pozivajući se na portparola oružanih snaga.

Amerikanci troše već oslabljene zalihe municije za odbranu

Najnovija eskalacija na više frontova, nakon nekoliko dana relativnog zatišja, povećala je rizik od povratka sveobuhvatnom ratu. Istovremeno je pokazala koliko je teško okončati petomjesečni sukob koji je uzdrmao svjetsku ekonomiju i nije popularan među Amerikancima.

Nastavak borbi mogao bi dodatno pojačati zabrinutost da Sjedinjene Države troše već oslabljene zalihe napredne municije potrebne za odbranu svojih baza i saveznika.

U.S. Central Command (CENTCOM) announced that U.S. forces conducted a heavy wave of strikes against dozens of IRGC targets across Iran at approximately 10 p.m. ET, describing the operation as a response to Iran's attempted ballistic missile attack on U.S. forces in Jordan…https://t.co/jkaO1HoTzCpic.twitter.com/Ph0covt2QP — OSINTdefender (@sentdefender)July 30, 2026

Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je da su u američkom napadu na ostrvo Kešm, koje se nalazi nedaleko od iranske obale u Ormuskom moreuzu, poginule tri osobe, dok su dvije povrieđene.

Najnoviji talas napada uslijedio je nakon što su SAD i Saudijska Arabija zajednički napali proiranske milicije u susednom Iraku. U tim napadima u srijedu je, prema navodima, poginulo najmanje 20 boraca i šest iranskih savjetnika.

Požari na dva broda u egipatskoj luci

U međuvremenu, britanska kompanija za pomorsku bezbjednost Embri saopštila je da su jučerašnji napadi dronovima izazvali požare na dva broda za prevoz prirodnog gasa u egipatskoj luci Damijeta. Nije odmah bilo jasno ko stoji iza napada na plutajuće skladište u američkom vlasništvu i tanker u vlasništvu grčke kompanije. Povrijeđenih nije bilo.

Kabinet egipatskog premijera saopštio je da je preliminarna istraga pokazala da su požare na dva broda izazvali dronovi.

Egipat, blizak američki saveznik i važan regionalni posrednik, jedna je od retkih država na Bliskom istoku koja je tokom ovog rata izbjegla direktne vojne napade. Ako se potvrdi da iza napada stoje Iran ili njegovi saveznici, to bi predstavljalo značajno proširenje sukoba.

Saudijska Arabija prethodno je optužila iračke milicije da su posljednjih dana lansirale dronove prema njenim naftnim postrojenjima. Krovna organizacija iračkih milicija isprva je odbacila te optužbe, dok je druga grupa povezana s Iranom, jemenski Huti, priznala da je napala saudijska energetska postrojenja.

Egypt says a kamikaze drone caused the July 29 Damietta Port fire on two ships, including a U.S. LNG tanker. Two Iranian sources told NYT it was a drone strike, but the origin and if Iran or its proxies are responsible remains unknown.pic.twitter.com/XGPsyoRGIc — Mintel World (@mintelworld)July 30, 2026

Izvori: Saudijci su napadom željeli da pošalju poruku Iranu

Saudijski ministar odbrane Halid bin Salman juče se odvojeno sastao sa Trampom i potpredsjednikom Džej Di Vensom, rekla su dva izvora upoznata sa sastancima, koji nisu bili ovlašćeni da javno govore o privatnim razgovorima.

Prema njihovim riječima, odluka Saudijske Arabije da se pridruži američkim napadima na iračke milicije trebalo je da pošalje poruku Iranu da Rijad neće tolerisati napade Irana ili njegovih saveznika na saudijsku naftnu industriju i drugu ključnu infrastrukturu.

Istovremeno je saudijski ministar Trampu i Vensu naglasio da Saudijska Arabija želi smirivanje sukoba i povratak Vašingtona i Teherana za pregovarački sto.

Prije najnovije eskalacije posrednici su izrazili nadu da će SAD i Iran ponovo sjesti za pregovarački sto. Privremeni dogovor propao je posljednjih nedjelja zbog novih sukoba u Ormuskom moreuzu, ključnom pomorskom pravcu za globalno snabdijevanje energentima, koji su iranski napadi ponovo praktično zatvorili.

Oštećenja na saudijskom postrojenju za preradu nafte

Saudijska Arabija istovremeno je ponovo ušla u sukob sa Hutima. Pobunjenici su proglasili blokadu saudijskog pomorskog saobraćaja, što bi moglo da ugrozi još jednu važnu trgovačku rutu na Bliskom istoku – moreuz Bab el-Mandeb, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv.

Huti su u ponedjeljak saopštili da su dronovima napali naftna postrojenja koja se koriste za transport nafte kroz Saudijsku Arabiju prema luci Janbu na Crvenom moru.

Riječ je o važnoj alternativnoj ruti za saudijski izvoz, posebno značajnoj zbog iranskog zatvaranja Ormuskog moreuza. Pobunjenici tvrde da je napad bio odgovor na saudijski dron za koji navode da je narušio vazdušni prostor Jemena.

Satelitski snimci kompanije Planet Lebs od ponedeljka, koje je analizirala agencija AP, pokazali su oštećenja na postrojenju za preradu nafte saudijske kompanije Aramko u Abkaiku. To ogromno postrojenje može da preradi oko sedam miliona barela sirove nafte dnevno.

(Index/MONDO)