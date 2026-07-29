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Kriza u njemačkoj auto-industriji: Hiljade radnika Audija na ulicama zbog najavljenih rezova

Kriza u njemačkoj auto-industriji: Hiljade radnika Audija na ulicama zbog najavljenih rezova

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Oko 6.000 radnika njemačkog proizvođača automobila "Audi" protestovalo je danas protiv mogućeg zatvaranja fabrike u Nekarsulmu usljed visokih troškova zbog sve snažnije kineske konkurencije i američkih carina.

Protest 6.000 radnika Audija u Njemačkoj: Strah od zatvaranja fabrike u Nekarsulmu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Protest se dogodio istovremeno sa najavom njemačkog proizvođača automobila "Be-Em-Ve" da će ukinuti nekoliko hiljada radnih mjesta.

"Audijevo" matično preduzeće "Folksvagen" sprovodi restrukturisanje za koje se očekuje da će rezultirati desetinama hiljada otpuštanja.

Izvršni direktor u ovom preduzeću Oliver Blume upozorio je ranije da je Nekarsulm među četiri njemačka pogona koji bi se mogli zatvoriti nakon 2030. godine, ako se ne pronađe drugo rješenje.

Blume nastoji izbjeći zatvaranje fabrika predlažući alternative koje uključuju partnerstva s odbrambenim sektorom i proizvodnju "Folksvagenovih" kineskih modela, trenutno nedostupnih za prodaju u Evropi, u nedovoljno iskorištenim pogonima širom NJemačke.

Pogon Nekarsulmu zapošljava oko 15.000 ljudi, a proizvodi modele "audi A5", "A6" i "A8", te u manjim serijama potpuno električni "audi e-tron GT".

Gradonačelnik Nekarsulma Stefen Hertvig upozorio je da bi zatvaranje pogona u ovom gradu imalo dalekosežne posljedice za jugozapadnu saveznu pokrajinu Baden-Virtemberg, tradicionalnu automobilsku regiju u kojoj su pod pritiskom i "Mercedes-Benc", "Porše", te "Boš".

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Tagovi

Njemačka protest Audi

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