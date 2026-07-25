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Autobus iz BiH udario u vozilo na auto-putu u Njemačkoj: Dvoje teško povrijeđenih

Autobus iz BiH udario u vozilo na auto-putu u Njemačkoj: Dvoje teško povrijeđenih

Autor N.D. Izvor mondo.ba
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Dvije osobe teško su povrijeđene, a još 13 zadobilo je lakše i srednje teške povrede u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao putnički autobus iz Bosne i Hercegovine na auto-putu A8 kod Lajnfelden-Ehterdingena, u blizini Štutgarta.

Petnaestoro povrijeđenih u sudaru autobusa iz BiH na auto-putu A8 Izvor: Shooter-Media-TV/Printscreen

Nesreća se dogodila oko 00.45 časova, kada je autobus, koji se kretao prema Karlsrueu, na početku zone radova udario u vozilo službe za održavanje puteva. Prema prvim informacijama, autobus je bio na putu prema autobuskoj stanici na Aerodromu Štutgart.

Prema podacima njemačke vatrogasne službe, u autobusu je bilo ukupno 15 osoba. Teške povrede zadobili su vozač autobusa, čiji je vozački prostor pretrpio velika oštećenja u sudaru, i još jedan putnik. Jedna osoba povrijeđena je srednje teško, dok je preostalih 12 putnika prošlo sa lakšim povredama.

Nakon ukazane prve pomoći, četiri povrijeđene osobe prevezene su u obližnje bolnice, dok su ostali putnici privremeno zbrinuti u vozilu hitne pomoći, a potom prebačeni u halu na prostoru Sajma Štutgart, gdje im je pružena dalja njega i podrška.

Tokom intervencije vatrogasci su uklonili oštećeno vozilo službe za održavanje puteva kako bi omogućili prolaz vozilima hitnih službi. Na terenu su bili angažovani pripadnici profesionalne i dobrovoljne vatrogasne službe, vatrogasci Aerodroma Štutgart, kao i ekipe hitne medicinske pomoći.

Njemačka policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila okolnosti i uzrok nesreće.

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Njemačka sudar autobus

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