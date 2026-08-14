Pomoć iz Fonda solidarnosti: Odobreno više od pola miliona KM za opštine pogođene nevremenom i ansambl "Veselin Masleša"

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je danas isplatu ukupno 515.500,00 KM za prevazilaženje posljedica usljed elementarnih nepogoda.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Sredstva direktne podrške usmjerena su opštinama Berkovići i Nevesinje, kao i Ansamblu narodnih igara i pjesama "Veselin Masleša" iz Banjaluke. Sredstva u iznosu od 150.000,00 KM odobrena su opštini Berkovići, dok je opštini Nevesinje dodijeljeno 300.000,00 KM.

"Ove opštine su se obratile Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa zahtjevom za odobravanje sredstava iz Fonda solidarnosti, uz obrazloženje da ih je 21. jula 2026. godine pogodilo olujno nevrijeme koje je prouzrokovalo značajne štete na poljoprivrednim zasadima, građevinskim, stambenim i pomoćnim objektima“, navode iz Fonda.

Pored lokalnih zajednica pogođenih olujom, Upravni odbor Fonda solidarnosti odobrio je i isplatu sredstava za nadoknadu štete Ansamblu narodnih igara i pjesama "Veselin Masleša" u iznosu od 65.500,00 KM.

Iz ovog ansambla ranije su se obratili Vladi i Fondu solidarnosti sa molbom za pomoć u prevazilaženju teške situacije nakon što je došlo do velikog oštećenja prostora i opreme izazvanog prodorom otpadnih voda i poplavom.