Afera zatvorene klinike: Pripadnici Poskoka "češljali" kabinet ministra zdravstva FBiH i njegovog savjetnika

Pripadnici Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju Federalnog tužilaštva (Poskok) izvršili su pretres kabineta ministra zdravstva Federacije BiH Nediljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića i Ministarstva zdravstva.

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Prilikom pretresa oduzeta je dokumentacija, računari i elektronski uređaji, potvrđeno je medijima iz Posebnog odjeljenja.

Rimac i još jedna osoba u ovom slučaju imaju status osumnjičenog.

Pretresi su obavljeni u okviru istrage o poliklinici "Nju lajf", koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embriona, a onda promijenila ime u "Nortvestern medikal centar IVF".

Klinika je zatvorena, a nakon toga je Tužilaštvo Kantona Sarajevo otvorilo, a Poskok preuzeo istragu o slučaju zaštite prava pacijenata i nastavka skladištenja pohranjenog biološkog materijala.

Zatvaranje "NJu lajfa" izazvalo je značajne probleme i stres za korisnike njenih usluga koji nisu bili sigurni šta će se desiti s njihovim biološkim materijalima i da li se s istim postupa u skladu sa zakonom.

Embrioni i biološki materijal su mjesecima bili fizički osigurani u prostorijama klinike, ali nije bilo jasno ko ima pravu odgovornost da se pobrine za taj materijal.

Na kraju je embrione i biološke materijale, koji su čuvani u ovoj klinici, preuzela Kantonalna bolnica u Zenici.