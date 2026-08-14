Djevojčice u Avganistanu pet godina bez prava na obrazovanje: UN apeluje, prijeti nacionalna katastrofa

Avganistan je jedina zemlja gdje su djevojčicama zabranjena srednja i visoka škola, UNESCO zahtijeva hitno vraćanje prava na obrazovanje.

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Borba za jednakost danas je jedna od najvećih i najaktuelnijih, ali, korak iznad podjele poslova, primanja i uslova, nalazi se pravo na jednake uslove prilikom obrazovanja i života u zemljama gdje vlast imaju talibani.

Prošlo je pet godina kako su talibani preuzeli vlast u Avganistanu, a procjenjuje se da 2,4 miliona djevojčica ne smije da pohađa srednje škole. Agencija UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) saopštila je da isključivanje žena i djevojčica iz obrazovnog sistema predstavlja teško kršenje njihovih osnovnih prava, prenosi Asošijeted pres, a Ujedinjene nacije su još jednom pozvale da im se odmah vrati pravo na školovanje.

Koordinatorka UNESCO za programe obrazovanja u kriznim situacijama Hoda Jaberijan izjavila je da je Avganistan i dalje jedina zemlja na svijetu u kojoj je djevojčicama zvanično zabranjeno da pohađaju srednje škole i fakultete.

"UNESCO i dalje poziva na hitno i bezuslovno vraćanje prava djevojčicama i ženama na srednjoškolsko i visoko obrazovanje. O tome se ne može pregovarati. To je osnovno ljudsko pravo za koje ne postoji zamjena", rekla je Jaberijan.

Dolazak talibana na vlast

Talibani su vlast u Avganistanu preuzeli 2021. godine, kada su zabranili djevojčicama pohađanje srednjih škola, a to su ubrzo proširili i na visoko obrazovanje i zapošljavanje, čime su žene gotovo u potpunosti isključene iz javnog života.

Uprkos toj zabrani, UNESCO i dalje podržava obrazovanje u Avganistanu kroz programe opismenjavanja, koji se sprovode u lokalnim zajednicama.

Zabrana obrazovanja

Avganistan je jedina zemlja u kojoj je djevojčicama i ženama formalno zabranjeno srednjoškolsko i visoko obrazovanje, saopštio je UNESCO, a takva politika "rizikuje da osudi Avganistan na decenije izgubljenog potencijala, produbljivanja siromaštva i nepopravljive štete", prenosi Rojters.

UNESCO procjenjuje da bi zabrana srednjoškolskog i visokog obrazovanja za žene mogla da dovede do toga da 600.000 Avganistanki napusti tržište rada do 2066. godine, što može da izazove kumulativne gubitke prihoda od 9,6 milijardi dolara i poveća rizik od ranih brakova.

Nacionalna katastrofa

UNESCO navodi da više od 90 odsto desetogodišnjaka ne umije da pročita jednostavan tekst, dok je nacionalna stopa pismenosti 37 odsto. Mnoge škole su prenatrpane i loše opremljene, sa lošim uslovima za boravak. Gotovo polovina škola nema vodu, sanitarne uslove ili grijanje.

Samo tokom 2025. godine, oko 3 miliona ljudi je bilo prisiljeno, a neki su se i dobrovoljno vratili u Avganistan, što je dodatno opteretilo škole. Od 2021. godine prirodne katastrofe, uključujući zemljotrese i poplave, dovele su do zatvaranja 1.000 škola, saopštio je UNESCO.

(EUpravo zato)