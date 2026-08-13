Evropa ponovo odložila uvođenje ETIAS-a: Putnici još ne moraju da podnose zahtjev

Dobra vijest za milione putnika: dugo najavljivana evropska putna dozvola ETIAS ponovo je odložena i za sada nema novog datuma početka primene.

Izvor: Mihai BARBU/European Commission

Dugo najavljivana evropska putna dozvola ETIAS ponovo je odgođena, ovog puta bez novog zvaničnog datuma početka primjene. Putnici koji bez vize dolaze u Evropu tako za sada ne moraju da podnose zahtjev niti da plaćaju ovu dozvolu.

Uvođenje Evropskog sistema za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) ponovo je odgođeno, a Evropska unija sada navodi da datum početka rada sistema još nije određen.

ETIAS će, kada bude uveden, biti obavezan za putnike iz zemalja čiji državljani mogu bez vize da putuju u šengenski prostor. To se odnosi, između ostalih, na građane Velike Britanije, SAD, Kanade i Australije.

Ranije se očekivalo da će sistem početi da funkcioniše 2027. godine, ali je i taj rok sada neizvjestan.

Za putnike je trenutno najvažnija informacija jednostavna: ne treba da podnose zahtjev za ETIAS niti da plaćaju bilo kome ko tvrdi da može da ga izda.

Evropska unija je saopštila da ETIAS trenutno nije u funkciji i da se zahtjevi za putne dozvole ne primaju. Novi datum početka primjene biće objavljen nekoliko mjeseci unaprijed.

Problemi sa novim sistemom na granicama

Novo odgađanje dolazi nakon problema sa drugim evropskim sistemom, elektronskim sistemom ulaska i izlaska iz EU, poznatim kao EES.

Uvođenje EES-a već je izazvalo velike gužve na aerodromima, duža čekanja i probleme za putnike tokom turističke sezone. Sistem je prvobitno trebalo da bude uveden još 2022. godine, ali je više puta odgađan.

Koliko će koštati ETIAS?

Kada konačno bude uveden, ETIAS bi trebalo da košta 20 evra i da omogući putovanje u 30 evropskih zemalja šengenskog prostora, kao i na Island, u Norvešku, Lihtenštajn i Švajcarsku.

Od plaćanja bi, prema sadašnjim pravilima, trebalo da budu izuzeti mlađi od 18 i stariji od 70 godina, kao i određeni članovi porodica građana EU.

Dozvola bi važila tri godine ili do isteka pasoša, a putnicima bi omogućavala boravak do 90 dana u okviru bilo kog perioda od 180 dana.

Kako će funkcionisati?

ETIAS je zamišljen po uzoru na američki sistem ESTA. Putnici će morati da popune onlajn formular, navedu lične podatke, odgovore na bezbjednosna pitanja i prođu provjeru prije putovanja.

Očekuje se da će većina zahtjeva biti obrađena za svega nekoliko minuta.

Zvaničnici bi tokom narednog mjeseca trebalo da predstave novi plan uvođenja sistema. Iako se povremeno pominje mogućnost da ETIAS počne da važi već ove godine, trenutno djeluje vjerovatnije da će primjena početi tokom 2027. godine.

Do tada, za putnike iz zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u šengenski prostor, sve ostaje po starom.

(EUpravo zato/euronews.com)