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Air India uvodi obavezne testove na droge za sve pilote nakon ozbiljnog incidenta

Air India uvodi obavezne testove na droge za sve pilote nakon ozbiljnog incidenta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Air India uvodi obavezno testiranje svih pilota na psihoaktivne supstance nakon što je pilot uključen u ozbiljan incident tokom leta bio pozitivan na marihuanu.

Air India testira sve pilote na psihoaktivne supstance nakon incidenta Izvor: Shutterstock

Indijska avio-kompanija Air India uvodi obavezno testiranje na psihoaktivne supstance za sve pilote, proširujući kontrole izvan regulatornih zahtjeva, nekoliko dana nakon što je pilot koji je učestvovao u ozbiljnom incidentu tokom leta bio pozitivan na marihuanu, navodi se u internom memorandumu.

Testovima će se provjeravati prisustvo supstanci i lijekova zabranjenih propisima u oblasti vazduhoplovstva, a biće sprovođeni uz obuku u akademiji avio-kompanije u Gurugramu, nakon letova u centrima za brifinge i kancelarijama, ili na lokacijama koje odrede matične baze pilota.

Testirani će biti i piloti niskobudžetne podružnice "Air India Express".

Ova mjera uslijedila je nakon incidenta koji se dogodio 4. avgusta, kada je avion "erbas A 320" kompanije "Air India", koji je letio iz Puketa za Delhi, tokom krstarenja iznenada izgubio visinu od oko 90 metara.

Kapetan aviona bio je pozitivan na marihuanu na testu na narkotike, te je protiv njega pokrenut i disciplinski postupak.

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