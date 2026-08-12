Dramatično kod Herceg Novog: Priprema se evakuacija stanovništva, požar se približio kućama i crkvi

Veliki požar iznad Herceg Novog približio se kućama i crkvi, a zbog opasnosti su u toku pripreme za evakuaciju stanovništva. Bez struje i vode ostali su Bijela i Baošići.

Izvor: RTCG / screenshot

Zbog približavanja vatre kućama u toku su pripreme za evakuaciju stanovništva.

Požar se proširio do područja kojim prolazi dalekovod, a bez struje i vode ostali su Bijela i Baošići.

U gašenju učestvuju avioni MUP-a Crne Gore, vatrogasci iz više gradova i dobrovoljci.

Veliki požar koji je izbio na nepristupačnom terenu iznad Žagera u Herceg Novom doveo je do priprema za evakuaciju stanovništva, nakon što se vatra približila stambenim objektima i crkvi na tom području.

Prema informacijama sa terena, policija već pruža pomoć mještanima, dok su nadležne službe u pripravnosti zbog mogućeg pogoršanja situacije. Jak vjetar i bura dodatno razbuktavaju požar, zbog čega je njegovo stavljanje pod kontrolu izuzetno otežano.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović izjavio je da je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 kuća, ali da su objekti za sada bezbjedni zahvaljujući intervencijama vatrogasaca.

Požar se širi područjem kojim prolazi dalekovod, zbog čega su naselja Bijela i Baošići ostala bez električne energije, ali i bez vode.

Kako je za "Nezavisne novine" ispričala jedna Banjalučanka koja ljetuje u ovom mjestu, situacija se pogoršala u večernjim časovima, a vatra se širi.

"Sad je najgore, bukti sve. Približilo se skroz kućama, a vjetar duva", navela je ona.

Požar u Baošićima, vatra se pribiližila kućamapic.twitter.com/FGpfP5mWaH — Newsmax Balkans (@NewsmaxBalkans)August 12, 2026

Na terenu su angažovane sve raspoložive ekipe Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi, kojima pomažu kolege iz Kotora, kao i dobrovoljna vatrogasna društva iz Perasta i Luštice.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore saopšteno je da su u akciju uključena i dva protivpožarna aviona Direktorata za zaštitu i spašavanje – Air Tractor AT-802 i Antonov AN-32P, koji pružaju vazdušnu podršku u pokušajima da se zaustavi širenje vatrene stihije.

Direktorat za zaštitu i spašavanje putem Operativno-komunikacionog centra 112 koordinira aktivnosti svih službi na terenu, dok je Uprava policije angažovana na obezbjeđivanju prolaza za vatrogasna vozila i pružanju pomoći ugroženom stanovništvu.

Požar je izbio na brdu iznad Dječijeg doma, na području Žagera, a zbog nepristupačnog terena i jakog vjetra vatrogasci se i dalje suočavaju sa izuzetno teškim uslovima za gašenje.