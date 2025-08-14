logo
Podgorica pod dimom: Građani izlaze samo kada moraju, državne apoteke im dijele besplatne maske (Foto)

Podgorica pod dimom: Građani izlaze samo kada moraju, državne apoteke im dijele besplatne maske (Foto)

Autor Marina Letić
0

U Crnoj Gori danas je Dan žalosti nakon što je u prevrtanju vojne cisterne tokom gašenja požara nastradao mlađi vodnik Vojske Crne Gore, Dejan Božović iz Danilovgrada.

Podgorica pod oblakom dima Izvor: Rina

Požari u Crnoj Gori ne jenjavaju, a noćas je bilo kritično u Piperima, Kučima, Mrkama i Petrovićima. Veliki požar u buktio je i u naseljima Dinoša i Omerbožović u Tuzima.

Tokom noći hrabri spasioci odbranili su kuće i crkvu u Piperima, ali i objekte u drugim naseljima. Prema riječima nadležih, na teritoriji Podgorice požari su još uvijek aktivni, ali ono što je najvažnije oni su pod kontrolom.

Uslijed cjelokupne situacije Podgorica je ponovo osvanula pod dimom, a iz Institua za javno zdravlje apeluju na oprez jer je vazduh zagađen. U državnim apotekama se od danas mogu uzeti besplatne zaštitne maske.

"Kad izađemo napolje kao da nema vazduha, vrelo je i osjeća se miris paljevine. Vazduh štipa za oči. Izađemo do posla i prodavnice i sve vrijeme smo pod klimama u zatvorenim prostorima jer drugačije ne može da se funkcioniše. Ne žalimo se, jer znam da je vatrogascima koji su svaki dan na terenu i u požarima sto puta teže", kazala je za RINU Tanja Bakić iz Podgorice.

Pogledajte fotografije Podgorice pod oblakom dima:

Danas će u gašenju vatre pomagati helikopter Bosne i Hercegovine, kao i vozila i vatrogasci iz Austrije i Švajcarske. Helikopter iz Bosne i Hercegovine danas će gasiti u Gornjim Mrkama, a helikopter iz Srbije na području Dinoše.

U Crnoj Gori danas je Dan žalosti nakon što je u prevrtanju vojne cisterne tokom gašenja požara nastradao mlađi vodnik Vojske Crne Gore, Dejan Božović iz Danilovgrada.

(RINA/MONDO)

