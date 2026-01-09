"Otkazujem drugi talas napada": Tramp spremio brodove i avione za invaziju na Venecuelu nakon hapšenja Madura

Tramp otkazao "drugi talas napada na Venecuelu."

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" gdje je saopštio da je otkazao drugi talas napada na Venecuelu. Objasnio je da je izdao takvo naređenje zbog dobrih odnosa i saradnje Sjedinjenih Država i Venecuele čiji predsjednik Nikolas Maduro je uhapšen u subotu 3. januara u Karakasu, prijestonici te države.

"Venecuela pušta na slobodu veliki broj političkih zatvorenika kao znak traženja mira. Ovo je vrlo važan i pametan gest.

Sjedinjene Države i Venecuela dobro sarađuju, naročito po pitanju obnove, a i po pitanju nafte i gasne infrastrukture. Zbog ove saradnje, otkazao prethodno očekivani drugi talas napada koji ipak nije potreban.

Svi brodovi svakako ostaju na svojim mjestima spremni. Najmanje 100 milijardi dolara biće investirano od strane BIG OIL grupe investitora sa kojima ću se sastati danas u Bijeloj kući", napisao je Tramp.

Da podsjetimo, Venecuela je u četvrtak 8. januara pustila na slobodu veliki broj poznatih opozicionara, novinara i javnih ličnosti koji su ranije završili u zatvoru zbog javnog kritikovanja Madura, svrgnutog predsjednika Venecuele. On je uhapšen u ranim jutarnjim časovima u subotu 3. januara u spektakularnoj vojnoj akciji "Delta force" jedinice.

